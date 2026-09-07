疑冒充拯救貓狗協會義工賣旗 22歲漢被捕

一名22歲男子涉嫌冒充香港拯救貓狗協會義工賣旗籌款被捕，消息指，另有14人持偽造旗袋被調查。
根據社署資料，上周六有3間機構獲准在港九新界3區賣旗，其中九龍區為香港拯救貓狗協會有限公司，並獲批使用深藍色賣旗錢袋，印有機構中英文名稱及貓狗圖案。不過，協會義工發現，當日九龍區另有一批人士手持淺藍色旗袋募捐，旗袋印有「RSPCA」字樣，並附有豬、雞及魚等動物圖案，與該會獲批使用的旗袋設計並不相同。
香港拯救貓狗協會其後在社交平台發文提醒市民提高警覺，指出按現行安排，分區賣旗日同一日、同一區只有一個獲批准的慈善機構進行賣旗活動。協會呼籲市民如發現街頭同時有多於一個機構進行賣旗、設置募捐攤位，或出現懷疑假冒團體募捐情況，應先核實相關資料，避免誤墮騙局，令善心被不法之徒利用。
警方表示，當日接獲舉報後展開調查，發現有人涉嫌冒充慈善機構義工在旺角進行賣旗籌款，其後以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名22歲男子。警方調查時，亦發現至少14人持有懷疑偽造旗袋。
據了解，涉案14人聲稱早前在WhatsApp群組看見招聘廣告，以時薪70元招募臨時工賣旗，工作時間由早上6時30分至中午12時30分。他們報稱未有核實賣旗組織真偽，完成工作後便與中介人失去聯絡。
社署資料顯示，賣旗日分為「全港賣旗日」及「分區賣旗日」兩類。全港賣旗日由一個獲批機構在全港進行賣旗活動；分區賣旗日則由3個機構分別在港島、九龍及新界區賣旗。所有賣旗活動均須獲社署發出公開籌款許可證，並按指定日期、時間及地區進行。社署網頁亦會定期公布獲批賣旗機構名單，以及旗紙和賣旗錢袋設計，供市民查閱及核實。