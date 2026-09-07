中醫醫院四度增門診應需求 卞兆祥：研與社區門診聯動

中醫醫院去年12月啟用，需求持續上升。中醫醫院行政總監卞兆祥指，醫院已四度增加門診服務名額，以應付不斷增加的需求；院方正研究加強與社區中醫診所聯動，讓病人可在社區接受門診服務；中醫院日前宣布今年12月起會推出24小時住院服務，將增聘更多中醫師及護士，而入院須符合特定基本原則。

卞兆祥接受電台節目指，醫院預計首年整體門診服務量可達14萬人次，第二年將增至26萬人次。現時醫院已啟動日間病房服務，部分病情較輕患者可透過日間治療接受中醫診症、診脈、針灸及中藥治療等；待病情改善後，可再轉往門診跟進。院方期望未來建立更完善的轉介制度，讓病人毋須每次均前往將軍澳醫院覆診，亦可在社區中醫診所接受相關服務。