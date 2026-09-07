中醫醫院四度增門診應需求 卞兆祥：研與社區門診聯動

中醫醫院去年12月啟用，需求持續上升。中醫醫院行政總監卞兆祥指，醫院已四度增加門診服務名額，以應付不斷增加的需求；院方正研究加強與社區中醫診所聯動，讓病人可在社區接受門診服務；中醫院日前宣布今年12月起會推出24小時住院服務，將增聘更多中醫師及護士，而入院須符合特定基本原則。
卞兆祥接受電台節目指，醫院預計首年整體門診服務量可達14萬人次，第二年將增至26萬人次。現時醫院已啟動日間病房服務，部分病情較輕患者可透過日間治療接受中醫診症、診脈、針灸及中藥治療等；待病情改善後，可再轉往門診跟進。院方期望未來建立更完善的轉介制度，讓病人毋須每次均前往將軍澳醫院覆診，亦可在社區中醫診所接受相關服務。
積極招聘人手
中醫醫院早前宣布將於12月起分階段開展24小時住院服務。卞兆祥表示，首年將提供93張病床，主要服務行動不便、病情嚴重、需要醫院系統緊密監察，以及病情較複雜、須接受多系統檢查或中西醫協作治療的病人；至於病情較輕者，則可透過日間病房處理。
人手方面，卞兆祥表示，院方正積極招聘中醫師、護士及中藥人才，以配合住院服務發展。他指出，院方已聘請一批曾到內地中醫院工作或接受培訓的本港中醫畢業生，以配合未來24小時住院服務發展；新聘護士除須具備護士資格外，亦會安排前往廣東省中醫院交流及培訓，加強對中醫護理的認識。至於培訓方面，院方亦推動分科發展，部分本地畢業生將赴天津、南京及廣州等地接受針灸、婦科、骨科及腫瘤科等專科訓練。
卞兆祥強調，中醫醫院重視中藥材品質控制及質素管理，中醫發展離不開科技應用，而香港中醫醫院定位為「智慧醫院」，已引入多項自動化設備，包括機械人協助執藥、煎藥及運送藥物至病房，以提升效率及準確度；院方亦正嘗試應用機械人進行艾灸治療。