嘉應高昇 特首盃三連冠 創21連勝 馬季開鑼日 投注額13億 入場旅客增七成四

新馬季開鑼，沙田馬場昨全日舉行10場賽事，吸引大批馬迷及遊客入場觀賽。開鑼日共有4.3萬人入場觀賽，其中旅客人數逾1.2萬人，較上季開鑼日增加七成四，而全日總投注額接近13億元。至於全日最矚目的特首盃，由香港馬王「嘉應高昇」以跨季21連勝破紀錄的姿態奪冠。

「唞暑」過後新一個馬季開鑼，昨早10時許沙田馬場觀眾席開放前，已有不少馬迷輪候入場，並按傳統敲響銅鑼，寓意要打響好運，氣氛熾熱。全場的焦點「嘉應高昇」，在第三場的香港特區行政長官盃勝出賽事以1分06秒11成績衝線衛冕，創下跨季21連勝的歷史佳績及打破其去年創下的場地1,200米紀錄，亦成為特首盃三連冠。嘉應高昇稍後將赴澳洲衛冕珠穆朗瑪峰錦標。

澳洲旅客讚氣氛一流 本身喜愛觀看賽馬的澳洲旅客Ethan及Sophie，今次到港特意入場欣賞嘉應高昇出賽，讚賞香港馬場氣氛一流、馬迷非常投入打氣，比澳洲馬場更熱鬧。來自新西蘭的Erin及Dion亦期望親身觀看嘉應高昇出賽，又稱事前知道適逢開鑼日已很高興。

李家超：推動「盛事經濟」重要引擎 特首李家超昨出席新馬季開鑼儀式並敲響銅鑼，標誌新馬季正式開始，同場亦有醒獅和歌舞表演；之後他又為特首盃頒獎。李家超在社交平台形容馬場歡呼聲此起彼落，氣氛熱烈，又說不少海外旅客專程來港入場感受這項年度盛事的活力。他指，賽馬是香港獨特的文化標誌，也是推動「盛事經濟」的重要引擎，政府未來會繼續與各界合作，藉舉辦更多大型活動吸引海內外旅客來港。今個馬季本地共有88個賽馬日，包括40次日賽、41次夜賽及7次黃昏賽。沙田馬場開鑼日入場人士昨原定即場獲派馬季月曆，但馬會解釋因技術問題，改派換領券，之後可憑券到投注站換領。