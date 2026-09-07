港產初創研發 AI寵物健康監測平台「影便便」 秒測毛孩腸道疾病

愈來愈多港人視寵物如家人，但「毛孩」身體出現毛病時飼主難以及時察覺，部分人若發現有問題會先上網搜尋資料，惟難辨資訊真偽。有本地科技初創公司推出人工智能(AI)寵物健康監測平台，結合影像辨識技術，只須上載貓狗的糞便照片，數秒內即可獲取健康風險分析，協助飼主了解毛孩健康及腸道疾病風險，準確率達93%。平台目前下載用戶約1萬個，所分析報告可供合作獸醫作診斷參考外，公司亦與全球知名寵物食品品牌合作，根據寵物健康數據提供合適的食品等，將香港研發的AI寵物健康技術推向海外市場。

寵物健康科技初創公司「Petalife」，為香港城市大學HK Tech 300天使基金團隊之一，由行政總裁蕭卓詠及技術總監蕭澤霖，姐弟檔聯合創辦，姐姐負責對外推廣及營運，弟弟則負責系統研發，推出AI寵物健康監測平台「Petalife」。用戶下載該應用程式，並上載貓狗糞便照片後，AI模型便會自動分析糞便形狀、顏色、硬度及水分等，並參照獸醫業界採用的「布里斯托糞便分類法」，將結果分為7個等級，如第1至2類代表水分少且較難排出；第6至7類則呈現糊爛狀，有機會出現腹瀉等，即時判斷寵物的健康情況與風險，方便主人隨時追蹤和觀察指標變化。該平台AI模型的訓練基礎來自逾10,000份經獸醫親自標記的健康數據，並與大學合作進行驗證。

照片上載至應用程式後，AI會自動分析糞便形狀等。(吳康琦攝)

93%準確率 涵蓋逾60種腸道疾病

目前資料庫已涵蓋下消化道出血、寄生蟲感染及腸道發炎等逾60種腸道相關疾病，整體分析準確率高達93%，相關報告可提供予獸醫作診斷參考，飼主亦能透露每日記錄監測毛孩健康，及早偵測潛在健康問題。蕭澤霖補充指，由於平台分析基於影像，糞便顏色出現異樣未必等同患病，如排出綠色軟便，可能是寵物進食過量蔬菜所致，故平台分析結果時，亦列出可能會令糞便變色的潛在因素，協助飼主判斷。

除了排泄物分析，平台亦設有AI對話機械人，即時回答用戶的疑問。蕭卓詠分享個案指，一名有患慢性病犬隻的飼主透過該功能更深入了解犬隻治療療程，有助於與獸醫溝通時掌握病情，從而減輕焦慮。