滴滴擬申將軍澳測試無人車　張欣宇：選址合適冀與網約平台開拓新商業模式

「滴滴出行」計劃今年內申請在將軍澳測試自動私家車。智慧交通聯盟理事長張欣宇今早(7日)在港台節目指，選址將軍澳是合適地點，預計一年內會在試點區域出現自動駕駛載客的模式，期望日後可與網約平台結合，開拓新商業模式。
自動駕駛主體法例已有框架
張欣宇表示，如果在工業邨做接駁測試的情況，這個都是比較適合去起步的位置，因為那裡道路比較闊，車流量亦不太大，整個交通環境相對比較簡單。他認為，滴滴出行最大優勢在於本身已是網約車市場的龍頭，如果可以與網約平台結合，將會是非常可持續商業模式。雖然網約牌照暫時未覆蓋到自動駕駛這種技術模式，但如果做法例上修訂，其實不是很困難的事情，因為有關自動駕駛的主體法例本身已經有框架。
政府首要考量絕對是公眾安全
立法會交通事務委員會主席陳恒鑌在同一節目上表示，北京目前採取區域測試，而香港則處於單線測試階段，正探索如何擴展至區域測試，但進度亦是理想。他又提到，政府首要考量絕對是公眾安全，任何無人車必須在人流較少地區進行充分測試，累積龐大的安全時數並確立完善的後台介入機制後，方可逐步擴展至繁忙路段及推進真正的市場化載客服務。目前香港有其他平台測試經驗，要求上例如安全測試上如何選擇路面，有事故時保險、責任、數據、安全等，均有機制逐漸建立。