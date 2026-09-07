滴滴擬申將軍澳測試無人車　張欣宇：選址合適冀與網約平台開拓新商業模式

「滴滴出行」計劃今年內申請在將軍澳測試自動私家車。智慧交通聯盟理事長張欣宇今早(7日)在港台節目指，選址將軍澳是合適地點，預計一年內會在試點區域出現自動駕駛載客的模式，期望日後可與網約平台結合，開拓新商業模式。

自動駕駛主體法例已有框架

張欣宇表示，如果在工業邨做接駁測試的情況，這個都是比較適合去起步的位置，因為那裡道路比較闊，車流量亦不太大，整個交通環境相對比較簡單。他認為，滴滴出行最大優勢在於本身已是網約車市場的龍頭，如果可以與網約平台結合，將會是非常可持續商業模式。雖然網約牌照暫時未覆蓋到自動駕駛這種技術模式，但如果做法例上修訂，其實不是很困難的事情，因為有關自動駕駛的主體法例本身已經有框架。