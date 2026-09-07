施政報告2026︱據報港珠澳口岸12月推「智通行」 乘客免落車過關

特首李家超將於9月16日發表本港首份五年規劃及新一份《施政報告》。有報道指，施政報告將公布港珠澳大橋過關的「智通行」新措施。據報入境處將於12月在港珠澳大橋香港口岸推出「智通行」先導計劃，利用科技自動識別已登記的合資格跨境私家車司機以及乘客，實行「車上無感通關」。
目前跨境私家車經港珠澳大橋香港口岸出境時，除司機外，車內乘客須在「小車下客區」下車，步行至「隨車人員驗放廳」辦理通關手續；司機則繼續駕車前行，經車輛查驗通道出示證件通關，其後再與乘客會合。人車分離的安排不時出現「車等人」或「人等車」的情況，影響路面暢順，每逢假日旺季塞車情況尤為嚴重。
AI配合容貌識別身份
6月25日，入境處在大橋香港口岸離境大堂推出全港首個「無感e-道」試點，設有兩條專用通道，已登記的合資格香港永久居民可透過容貌識別及人工智能影像分析技術，以不停頓方式完成自助出境檢查，全程毋須出示身份證或e-道二維碼，需時約5秒。
報道指，入境處將於12月推出的「智通行」先導計劃，在「無感e-道」的基礎上，利用AI配合容貌識別科技，自動識別已登記的合資格跨境私家車司機及乘客。系統透過多鏡頭實時追蹤車內人員容貌特徵，配合高速搜尋AI演算法，同時為車內所有人進行身份驗證。屆時車內全員毋須下車或出示證件，安坐車內即可完成過關手續。計劃首階段服務對象為合資格香港永久居民，詳情有待入境處正式公布。