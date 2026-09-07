施政報告2026︱據報港珠澳口岸12月推「智通行」 乘客免落車過關

特首李家超將於9月16日發表本港首份五年規劃及新一份《施政報告》。有報道指，施政報告將公布港珠澳大橋過關的「智通行」新措施。據報入境處將於12月在港珠澳大橋香港口岸推出「智通行」先導計劃，利用科技自動識別已登記的合資格跨境私家車司機以及乘客，實行「車上無感通關」。

目前跨境私家車經港珠澳大橋香港口岸出境時，除司機外，車內乘客須在「小車下客區」下車，步行至「隨車人員驗放廳」辦理通關手續；司機則繼續駕車前行，經車輛查驗通道出示證件通關，其後再與乘客會合。人車分離的安排不時出現「車等人」或「人等車」的情況，影響路面暢順，每逢假日旺季塞車情況尤為嚴重。