陳國基：本港致力發展成全球慈善中心　年度捐款總額逾15億美元

馬會一連兩日主辦香港國際公益慈善論壇，全球有約2000名來自慈善、體育及商界領袖參與。政務司司長陳國基致辭時說，特區政府致力將香港提升為全球慈善中心。香港有超過1.1萬個獲豁免繳稅的慈善機構，去年新增了400多個新慈善組織，而作為全球商業和慈善樞紐，本港稅制簡單、透明，並獲國際認可，同時公眾向獲認可的慈善機構捐款，可獲得扣稅。在2024/25課稅年度，有關捐款總額超過15億美元。
陳國基說除了金融，香港是財富管理的中心，包括擁有超過3300間單一家族辦公室，過去兩年增長25%，其中過半由第二代成員擔任領導角色，反映有關家族信任對香港進行世代財富傳承的信任。
他提到預測顯示未來幾年，在亞太地區將有超過5.8萬億美元的財富傳承或交接給下一代，而他們選擇香港作為傳承的地方。特區政府制定了全方位措施以支持家族辦公室，包括透過投資推廣署的專責團隊提供一站式服務、透過舉辦年度的「裕澤香江」高峰論壇讓全球資產擁有者可聚首一堂。陳國基說，香港亦是全球最大的跨境財富管理中心之一，去年相關行業管理的總資產達到5.4萬億美元，是本地生產總值的12倍以上，其中超過一半的資金來自香港及中國內地以外的投資者。他相信憑籍香港有利的稅務制度、家族辦公室策略，以及對行善的承諾，相信能為公益慈善事業開創新局。
馬會主席廖長江致辭時表示，馬會每年會將超過90%的稅後盈餘捐贈給馬會慈善信託基金，剛過去的財政年度，信託基金向191個慈善和社區項目批出近11億美元。論壇上發布馬會慈善信託基金的成效報告，指出慈善資源應更精準地投放於最有需要的群體，並持續及深度介入，協助受惠人士建立可持續的正面行為改變；亦應就項目制定長期追蹤和成效評估機制。