陳國基：本港致力發展成全球慈善中心　年度捐款總額逾15億美元

馬會一連兩日主辦香港國際公益慈善論壇，全球有約2000名來自慈善、體育及商界領袖參與。政務司司長陳國基致辭時說，特區政府致力將香港提升為全球慈善中心。香港有超過1.1萬個獲豁免繳稅的慈善機構，去年新增了400多個新慈善組織，而作為全球商業和慈善樞紐，本港稅制簡單、透明，並獲國際認可，同時公眾向獲認可的慈善機構捐款，可獲得扣稅。在2024/25課稅年度，有關捐款總額超過15億美元。

陳國基說除了金融，香港是財富管理的中心，包括擁有超過3300間單一家族辦公室，過去兩年增長25%，其中過半由第二代成員擔任領導角色，反映有關家族信任對香港進行世代財富傳承的信任。