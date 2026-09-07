瑪麗醫院新大樓壞𨋢　盧寵茂感失望冀盡快完成執修

醫務衞生局局長盧寵茂

瑪麗醫院新臨床大樓多部升降機故障，醫務衞生局局長盧寵茂對事件感到失望，期望盡快完成執修，再及早交給醫管局為市民提供服務。 盧寵茂指不適合評論升降機故障涉及的技術細節，發展局會全力推動承建商處理執修工程，至於醫衞局會支持醫管局及瑪麗醫院員工，盡量減低影響。醫管局行政總裁李夏茵亦表示重建工程延誤，同事很失望，與期望有落差。但現時瑪麗醫院的服務無受影響，在「收樓」後會再評估影響。她相信員工會很努力追回進度，屆時會審慎評估及在測試後先開放服務。

另一方面，有醫療中心向顧客提供聲稱能預防多種癌症的疫苗「Wilms' tumour 1」(WT1)，盧寵茂希望大家勿用「防癌針」形容這些假針藥。雖然衞生署搜查處所時，暫時找不到涉事的非法針劑。但有證據證明處所售賣有關試劑，衞生署會繼續巡查可疑的地方，「將壞分子繩之以法」。

呼籲市民盡早接種疫苗 盧寵茂今日聯同醫衞局常任秘書長陳松青、醫衞局副局長范婉雯、衞生署署長林文健、醫管局主席范鴻齡、醫管局行政總裁李夏茵、前線醫護人員等，到西灣河家庭醫學診所接種季節性流感疫苗。盧寵茂表示現時是流感高峰季節，加上最近開學，重點關注長者及兒童接種疫苗的情況。本年度季節性流感疫苗接種計劃本月17日展開，盧寵茂呼籲市民盡早接種疫苗，以減低重症及死亡風險。