40歲男子涉與15歲女童車內性交 官質疑事主不出庭如何證明年紀

40歲男子涉於2021年在交友軟件「skout」認識15歲女童X，隨後二人發展為情侶，互稱「BB」，男方在約會期間在私家車上與女童非法性交。他今日在區域法院否認一項與年齡在16歲以下的女童非法性交罪。

40歲男子涉於2021年在交友軟件「skout」認識15歲女童X，隨後二人發展為情侶，互稱「BB」，男方在約會期間在私家車上與女童非法性交。他今日在區域法院否認一項與年齡在16歲以下的女童非法性交罪。庭上透露，事主及其母不願出庭作供，辯方爭議警誡供詞。法官陳廣池關注事主案發年紀為關鍵控罪元素，「X唔出嚟，點證明佢年紀？」，將案件押後至周二（8 日）續審，期間被告續准保釋候懲。

二人發展為情侶互稱「BB」

40歲被告梅焯樺，被控於2021年9月某日，在尖沙嘴某停車場的私家車內，與15歲女童X非法性交。