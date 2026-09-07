40歲男子涉與15歲女童車內性交 官質疑事主不出庭如何證明年紀

40歲男子涉於2021年在交友軟件「skout」認識15歲女童X，隨後二人發展為情侶，互稱「BB」，男方在約會期間在私家車上與女童非法性交。他今日在區域法院否認一項與年齡在16歲以下的女童非法性交罪。庭上透露，事主及其母不願出庭作供，辯方爭議警誡供詞。法官陳廣池關注事主案發年紀為關鍵控罪元素，「X唔出嚟，點證明佢年紀？」，將案件押後至周二（8 日）續審，期間被告續准保釋候懲。
二人發展為情侶互稱「BB」
40歲被告梅焯樺，被控於2021年9月某日，在尖沙嘴某停車場的私家車內，與15歲女童X非法性交。
開案陳詞指，被告於2021年8月透過交友軟件「skout」認識X，二人交換Telegram聯絡方式後，以暱稱「BB」互相稱呼對方。同年9月，被告邀約X參觀博物館，將私家車停泊在尖沙咀某停車場時，在車上與X發生性行為，過程中有使用安全套，及後亦有繼續維持戀情。被告的口頭招認中指，與X是情侶關係，兩情相悅地進行性行為，案發時知道X未滿16歲。在2022年7月才再次與X進行性行為。X於2023年1月到警署報案，指被告在她未滿16歲時與她進行性行為。
庭上透露，X及其母均不願出庭作供，而辯方將爭議警誡供詞。法官陳廣池關注，控方沒為事主申請匿名令，「你擺得 X 喺罪行詳情，唔係正常動作會申請匿名令？你目的係保障事主身分，係全套工作」，遂頒下匿名令。
質疑出世紙屬傳聞證據
陳官又關注，X案發時的年紀為本案的關鍵元素，「X 唔出嚟，點證明佢年紀？」，又指出世紙等人事登記文件亦可以屬傳聞證據，遂要求雙方就X年紀的處理方式呈交書面陳詞，押至周二（8日）續審。
案件編號：DCCC744/2025