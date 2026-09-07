Switch 2大規模封禁玩家　據報任天堂解釋事件是伺服器錯誤

近日，大量Switch 2的玩家在社交媒體上反映，突然遭到任天堂官方封禁。(資料圖片/路透社)

近日，大量任天堂（Nintendo）Switch 2的玩家在社交媒體上反映，其主機沒有用任何非法軟體、盜版遊戲的情況下，突然遭到任天堂官方封禁，即俗稱「Ban機」。據報任天堂已開始為部分受影響玩家解除封鎖，客服解釋事件源於伺服器錯誤，並非玩家違規。

有網民表示，遭到封禁的原因是使用MIG Switch等燒錄卡。MIG Switch外觀與普通Switch遊戲卡帶一樣，允許用家可將實體遊戲資料備份，透過MIG Switch讀取遊戲資料。去年6月曾有大批Switch 2用家因使用MIG Switch，而同樣出現「2124-4508」錯誤代碼，遭永久封鎖網上服務。

根據任天堂官網資料，「2124-4508」錯誤代碼表示使用的Nintendo Switch因違反使用者協定而永久禁止使用網上服務，當中違反使用者協議的行為包括欺詐性或未經授權的交易、安裝盜版遊戲等。