Switch 2大規模封禁玩家　據報任天堂解釋事件是伺服器錯誤

近日，大量任天堂（Nintendo）Switch 2的玩家在社交媒體上反映，其主機沒有用任何非法軟體、盜版遊戲的情況下，突然遭到任天堂官方封禁，即俗稱「Ban機」。據報任天堂已開始為部分受影響玩家解除封鎖，客服解釋事件源於伺服器錯誤，並非玩家違規。
大批玩家表示，大量Switch 2突然出現「2124-4508」錯誤代碼，而封鎖網上服務，不少遭到封禁的玩家強調，其主機並沒有用任何非法軟體、盜版遊戲。有受影響的用戶表示，任天堂向其發信指，要重新啟動主機，確認系統是否更新至最新版本，最後再連接網上服務確認是否恢復，惟官方尚未就此次大範圍誤封事件作出詳細說明。
有網民表示，遭到封禁的原因是使用MIG Switch等燒錄卡。MIG Switch外觀與普通Switch遊戲卡帶一樣，允許用家可將實體遊戲資料備份，透過MIG Switch讀取遊戲資料。去年6月曾有大批Switch 2用家因使用MIG Switch，而同樣出現「2124-4508」錯誤代碼，遭永久封鎖網上服務。
根據任天堂官網資料，「2124-4508」錯誤代碼表示使用的Nintendo Switch因違反使用者協定而永久禁止使用網上服務，當中違反使用者協議的行為包括欺詐性或未經授權的交易、安裝盜版遊戲等。