國泰夥Google研發AI預測航跡雲 ，助機師調整飛行高度減氣候影響。(蘇文傑攝)

國泰航空與Google展開合作，研究以人工智能評估應對航跡雲措施的可行性與限制；系統同時應用於實際飛行，讓機師預測容易形成航跡雲的空間，透過避開相關空間以減少航跡雲形成。 航跡雲(Contrails) 是飛機在飛越高空寒冷且潮濕的大氣層時形成的白色尾跡，雖然大部分航跡雲迅速消散，但亦有可能持續存在並擴散成更廣泛的雲層，將熱量困於大氣層。持續存在的航跡雲可能對估算航空業整體氣候影響約三分之一，因此航跡雲與二氧化碳的排放，並列航空業重要的研究範疇之一。

有見及此，國泰航空與Google展開合作，利用國際航班所獲取的數據支持，研發航跡雲AI，該AI可預測容易形成航跡雲的空域；協助航班機派員及機師作出更準確判斷，並透過調整飛行高度避開相關區域，避免航跡雲的形成，相關操作與現時避開氣流相似。

Google氣候與Al產品經理Kemal Armada表示， 現時亞太區對航跡雲的相關科學研究相對匱乏， 是次合作將可為全球研究提供寶貴數據。他提到，合作於2025年底展開，至今超過100個國泰航班正應用，當中80多班航班採用了避免生成航跡雲的路線，降低了約40%氣候影響。 他指出，避免形成航跡雲的高度調整雖會產生極為微量且不顯著的額外燃料消耗，但其帶來的氣候暖化效益遠大於任何額外的燃料消耗。他又強調， AI不涉及數據敏感性問題，因為是國泰航空提供數據而非由Google處理，國泰航空全權負責取得自身數據並據此規劃航線。

機師未必能遵從航線 使用過新AI的機長、國泰航空航線營運經理Tony Pringle表示，雖然系統推薦出最合適的路線，但​仍會有部分航班未遵循建議航線，當中涉及許多因素都會造成這種情況，如安全相關考量、特定飛行高度可能被其他航空器佔用或阻擋，以及其他日常營運與效率考量。 不會影響機票價格 國泰可持續發展部總經理張承恩表示，​要讓這項技術發揮真正的全系統影響，仍需克服共享空域的協調問題，「我們避開航跡雲的路線了但其他公司不避，那作用不大」，因此須推動航空公司、空域管理、航管機構等多方共同參與。

她又指，由於此試驗對燃料使用與營運成本的影響極小，因此不會影響機票價格，不會影響乘客選擇國泰。