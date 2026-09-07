葵涌華姐冰室外賣疑現老鼠BB 食環上門視察明停業清潔(有片慎入)

有女網民指在葵興一間工業大廈食堂外賣一碗沙嗲牛肉米粉外賣，詎料一打開餐蓋，竟發現有一隻老鼠BB掙扎，食客已向食環署投訴，署方派人上門收取外賣取證。(Threads)

有女網民今日(7日)於社交平台Threads發布影片，指在葵涌一間工業大廈食堂外賣一碗沙嗲牛肉米粉外賣，詎料一打開餐蓋，竟發現有一隻「活生生的老鼠BB」在痛苦掙扎，場面恐怖，嚇得女事主驚呼「真係好驚！黐線㗎！」。有關食客已向食環署投訴，署方派人上門收取外賣取證。

涉事外賣購自葵涌華星工業大廈「華姐冰室」。餐廳表示食環署已到場視察，明日會停業一天，做好徹底清潔。老闆接受傳媒訪問時形容事件誇張，直言店舖開了一年多從未發生過同類型事件，未敢揣測是否被整蠱，「煮熱後老鼠理應死亡，無理由仲郁得咁犀利」，希望聯絡客人了解詳情。另一職員稱由於負責包裝員工眾多，目前無法確定由哪位同事經手，現階段不會去追究個別員工的責任。