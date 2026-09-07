有女網民今日(7日)於社交平台Threads發布影片，指在葵涌一間工業大廈食堂外賣一碗沙嗲牛肉米粉外賣，詎料一打開餐蓋，竟發現有一隻「活生生的老鼠BB」在痛苦掙扎，場面恐怖，嚇得女事主驚呼「真係好驚！黐線㗎！」。有關食客已向食環署投訴，署方派人上門收取外賣取證。 按現有客觀證據繼續跟進 食環署表示，今日接獲投訴後已即時派員到涉事處所巡查，發現涉事餐廳部分地方衞生情況欠佳，並向有關食肆經營者提出檢控、要求負責人即時作出改善。

署方續又指，現正從食物製作、包裝、存放及交付等環節作出調查，強調現階段不宜單憑網上片段或食物中發現懷疑幼鼠情況，便對幼鼠在何時及經何途徑進入食物作出判斷。另外，由於投訴人未同意錄取口供，暫時會按現有客觀證據繼續跟進。 老闆未敢揣測是否被整蠱 涉事外賣購自葵涌華星工業大廈「華姐冰室」。餐廳表示食環署已到場視察，明日會停業一天，做好徹底清潔。老闆接受傳媒訪問時形容事件誇張，直言店舖開了一年多從未發生過同類型事件，未敢揣測是否被整蠱，「煮熱後老鼠理應死亡，無理由仲郁得咁犀利」，希望聯絡客人了解詳情。另一職員稱由於負責包裝員工眾多，目前無法確定由哪位同事經手，現階段不會去追究個別員工的責任。

片段可見該碗外賣沙嗲牛肉米粉及奄列，內有東西蠕動，開蓋細看是一隻剛出生的老鼠BB，牠在沙嗲汁內不斷掙扎，場面駭人。該外賣包括火腿奄列、沙嗲牛肉米粉及一杯飲品，原價49元，九折後44元。事主表示已將外賣原封不動，等待食物環境衞生署跟進，及後署方派人上門收取原封不動的外賣取證，又斥「真係唔明點解咁都可以冚蓋 有乜理由岀餐個個睇唔到」。 事件引起網民熱議：「老鼠刺身」、「執餐嗰個發春夢？有嘢郁緊完全睇唔到？」、「好恐怖呀」、「以後唔使食沙嗲牛肉麵」、「我甚至望到宜家都覺得系咪ai…太痴線」、「好彩樓主唔係餓到睇都唔睇開蓋即食，不過真係好驚嚇」。