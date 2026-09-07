涉住所門窗走廊張貼煽動性旗幟　六旬婦庭上屢稱「我冇犯事呀」還押候訊

一名退休婦涉嫌在住所的門窗及走廊等地，張貼帶有煽動性意圖的旗幟及物品。案件今日(7日)在西九龍裁判法院首次提堂。國安法指定法官蘇惠德關注被告的精神狀況，質疑被告是否適合答辯，下令將案件押後至9月21日再訊，以待索取兩份精神科報告，期間被告須還押。

控方表示準備好答辯，而被告拒絕當值律師協助，自行應訊，並屢在被告欄內高呼「我冇犯事呀，佢冤枉我」。蘇官關注被告的精神情況，控方表示無被告向精神科求診的紀錄，蘇官認為無法肯定被告是否適合答辯，向她表示要先處理程序，又問她是否知悉自己身在法庭、是否曾向精神科求診，被告不斷回應「我冇犯罪，你哋所有程序都係錯嘅」。