778港青赴大灣區實習 學生走出舒適圈拓視野

香港與內地交流近年更為頻密，不少本地年輕人往大灣區實習拓展視野及累積職場經驗。今年有778名本地青年透過「粵港澳大灣區香港青年實習計劃」到廣州及深圳等7個大灣區城市實習。有本身讀數理的學生到科技企業「跨界」嘗試製作講故事的AI短視頻；亦有學生赴廣州體驗社工前線工作，身體力行走入社區接觸受助者，過程中獲益良多。

「粵港澳大灣區香港青年實習計劃」由香港特區政府與廣東省港澳辦合作推行，為18至30歲青年提供內地職場體驗，2026年度計劃今日舉行總結分享會。就讀香港城市大學計算數學系的方一諾，早前往鴻蒙生態服務公司擔任為期50天的生態拓展實習生。實習期間，她除協助籌備公司與華為合辦的「鴻蒙生態大會」，擔任參展企業與內部團隊之間的溝通橋樑外，亦嘗試「跨界」參與AI短視頻製作，為公司推廣產品。

方一諾直言，自己平時面對都是數學公式，製作具故事性的AI短視頻對她而言屬全新領域，由撰寫劇本、生成AI畫面到後期剪輯均要慢慢摸索。她坦言初次嘗試時，作品效果未如理想，一度受到上司質疑與打擊。幸得導師悉心指引，她亦積極透過網上平台自學，並向前輩請教，最終不單順利製作出令人滿意的影片，更憑藉在自學平台所累積的知識，成功通過考核，取得「HarmonyOS應用開發者高級認證」專業資格。她坦言，這次實習最大的收穫是提升了自信心，亦令她對國家科技發展前景更有信心。