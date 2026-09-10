「磅」住你成長 兒童運動及健康管理計劃 親子齊參與 助改善飲食及養成運動習慣

智能電子產品已成為人們生活中不可或缺的裝備，很多小朋友更是機不離手，平日大多只會坐著玩遊戲或看電視，導致缺乏運動和健康管理，因而出現體重和健康問題。為協助有需要的兒童改善體重及管理健康，凝動香港體育基金獲 A-Zone Foundation捐助，推出《「磅」住你成長》兒童運動及健康管理計劃，與專業運動科學團隊合作，透過兒童體適能運動課、家居健康任務及親子健康講座，引導兒童逐步養成運動和健康管理的習慣。計劃第一年度已惠及129位7至11歲有體重管理需求的學童，累計運動時數高達2,224.5小時。

其中一位參加者，現年11歲的李柏延指，當初是因為媽媽替他報名，才「被迫」參加計劃。他坦言由於不喜歡運動，加上性格內向，故初時對活動十分抗拒，上第一堂時更是感到很不開心。幸得K教練的關心和鼓勵，以及安排緊張刺激的遊戲，讓他能全心投入，從而提升運動量。他亦因此慢慢喜歡上做運動，就算長時間運動亦不會感覺疲倦。最令柏延高興的是，因為他要與其他學員進行團體遊戲，他與人溝通的技巧亦有所改善；而且亦因為有恆常運動，在暑假期間他更長高了2厘米。

養成運動習慣 主動練習跳繩 柏延表示最喜歡第12堂的「混合體能比賽大作戰」遊戲，能與其他學員一同進行比拼，重溫K教練所教的所有遊戲。至於平日他最愛的運動是跳繩，平均每星期會跳三次，每次約一小時。即使計劃即將完結，他仍會每星期到公園跳繩。 柏延的媽媽（李太）補充，很高興柏延培養了運動興趣和習慣，並找到自己喜愛的運動，而她亦會抽空陪柏延一起跳繩。李太坦言，其實當初很擔心柏延的體型會「向橫發展」。「由於柏延不愛運動，亦很喜歡吃高熱量的食物，如撈麵等，看著他日漸圓潤的身體，很想趁他尚在黃金發育期，協助他培養定期運動的習慣。因為偶然上網看到計劃的資料，認為對我們有幫助，所以就立即幫他報名。」李太期望透過專業教練的跟進，及配合長遠健康管理，能幫助柏延透過運動增高。

打破傳統觀念 多肉少澱粉質食得更健康 計劃除了幫助柏延養成運動習慣外，亦讓李太有所得著。「參加親子健康講座之後，我才知道最新的食物金字塔與以往所理解的截然不同。由於現代人體力勞動大幅減少，根本不需要攝取過多穀物類食品（如飯、麵等），過量進食穀物反而容易致肥。因此我開始實行『多肉少飯』的飲食調整，讓他可攝取更多優質蛋白質，亦會鼓勵他多進食蔬果，以達到營養均衡。」除了助柏延調節飲食和陪他做運動外，李太亦很高興看到柏延變得更積極做運動，而且情緒亦變得更穩定。看到兒子的體能和心理素質都有明顯進步，讓她更覺欣慰。而且計劃亦增加了他們的親子互動和溝通的時間，家人的關係更加融洽，整個家庭都比以前更有活力！