馬會捐款1.34億支持社區籃球計劃 助青年全人發展 料4600人受惠

香港賽馬會透過其慈善信託基金審批撥捐逾1.34億港元，支持推行為期5年的賽馬會「傳承接力」社區籃球計劃。計劃透過有系統的籃球訓練，促進青年全人發展及品格培育，並致力推動優質籃球培訓在社區普及，讓更多年輕人受惠。計劃啟動禮於今日(7日)與香港國際公益慈善論壇同場舉行。

這項爲期5年的計劃包括由香港小童群益會、香港青年協會及香港遊樂場協會聯合推行的地區青年籃球訓練，以及由中華基督教青年會舉辦的教練培訓課程。地區青年訓練將覆蓋全港18區，每年為6至16歲兒童及青年提供為期9個月的有系統籃球訓練，特別針對因經濟及社會因素而較少機會接受正規訓練的年輕人。計劃將善用馬會與姚基金的合作基礎，並借鑑德國歐綠保柏林籃球隊的成功經驗，引入國際最佳實踐推行「全人籃球訓練」課程。除日常訓練及比賽外，參加者亦會參與多元學習經歷活動，並有機會前往中國內地及海外交流。

計劃預計惠及超過4,600名兒童及青年，目標促進他們在籃球技術、體能、心理社會健康及個人成長方面等方面的發展。同時，計劃將培訓約450名教練，為日後推展推展更多具質素的社區籃球項目建立人才基礎。計劃的公眾活動預計亦將吸引約5萬人次參與。

馬會行政總裁應家柏致辭時表示，馬會致力提升業界整體能力，並透過3大方向推動香港籃球運動的可持續發展；期望藉著這項新計劃，能協助香港青年全面發展，讓他們不僅能在技術層面上進步，更能建立自信與良好品行。