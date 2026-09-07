新蒲崗巴士站推候車男出馬路　無業青年稱不滿對方桌球比賽中態度傲慢

一名男子涉於前年尾隨另一名男到新蒲崗巴士站，並趁巴士駛離的時候將他推出馬路，案件今日(7日)在區域法院開審。暫委法官黃雅茵將案件押後至明日續審，料將傳召事主作供，期間被告須還押。

被告謝智康(現年29歲)，報稱無業，被控一項有意圖而企圖導致身體受嚴重傷害罪，指他於2024年10月14日，在新蒲崗譽港灣外的巴士站，意圖使陳姓男子身體受嚴重傷害，而企圖非法及惡意導致其身體受嚴重傷害。