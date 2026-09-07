新蒲崗巴士站推候車男出馬路　無業青年稱不滿對方桌球比賽中態度傲慢

一名男子涉於前年尾隨另一名男到新蒲崗巴士站，並趁巴士駛離的時候將他推出馬路，案件今日(7日)在區域法院開審。暫委法官黃雅茵將案件押後至明日續審，料將傳召事主作供，期間被告須還押。
被告謝智康(現年29歲)，報稱無業，被控一項有意圖而企圖導致身體受嚴重傷害罪，指他於2024年10月14日，在新蒲崗譽港灣外的巴士站，意圖使陳姓男子身體受嚴重傷害，而企圖非法及惡意導致其身體受嚴重傷害。
兩人互不認識 比賽結束後尾隨離開
開案陳詞指，案發晚上事主與友人到越秀廣場「新天地桌球城」參加桌球比賽，被告為觀眾，兩人互不認識，比賽結束後尾隨事主離開。事主跟友人走到在譽港灣外的巴士站候車，當98C巴士上落客後駛離巴士站約半米時，被告用力從後推事主，令事主右肩撞向巴士車頭位置，左手腕因失平衡後支撐身體而扭傷。同行友人目睹事發經過，隨即拍打巴士的車門，司機在聽到「膨」一聲後亦立即煞車，被告則逃離現場。
事主其後獲送院，被診斷為左上頷、右手腕擦傷，右肩、左手腕壓痛，而被告在事發兩日後被捕，他在警誡下指因不滿事主在桌球比賽的說話方式傲慢，決定尾隨對方找機會報復，一時衝動下襲擊對方。
案件編號：DCCC88/2025