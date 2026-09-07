黃笏南中學男生涉校內影裙底被捕　有人組關注組促校方交代

九龍塘東華三院黃笏南中學發生學生懷疑在校內偷拍裙底事件，有人在社交平台成立關注組跟進事件，並要求學校下周日或之前公開交代。警方證實今年4月30日以涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」拘捕一名17歲少年，他已獲准保釋候查。校方就表示，完成調查後會向家長及師生交代。
社交平台日前有用戶發帖，表示校內近日傳出有高年級學生涉嫌偷拍裙底，但校方未有就事件向全校師生交代，遂成立「黃笏南偷拍事件關注組」跟進事件。關注組指出，成立目的是要求學校檢討行政透明度、確立公開對等的懲處機制及加強校園安全，早前已透過電郵要求學校下周日或之前公開交代事件。
校方：不宜進一步公開回應
東華三院黃笏南中學回覆《am730》查詢指，事發後已通報警方及教育局，由於警方正調查事件，為尊重司法程序及保障所有相關人士的私隱，現階段不宜作進一步公開回應，惟正全力配合警方調查，並會按需要為學生提供適切的輔導支援。校方指，完成調查後將按既定程序，向家長及師生作出合適交代。
警方回覆《am730》指，今年4月30日接獲相關報案，經調查後同日以涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」拘捕一名17歲男童，他已獲准保釋候查，案件交由九龍城警區刑事調查隊第四隊跟進。教育局回覆提到，早前接獲有關學校通報，並知悉學校已即時啟動危機處理小組跟進，包括支援受影響學生及向相關家長交代事件。教育局已提醒學校需加強建立學生的正確價值觀及行為，亦會繼續與學校保持聯絡，提供適切意見及支援。由於警方正處理事件，教育局不會作出評論。