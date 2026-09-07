黃笏南中學男生涉校內影裙底被捕　有人組關注組促校方交代

九龍塘東華三院黃笏南中學發生學生懷疑在校內偷拍裙底事件，有人在社交平台成立關注組跟進事件，並要求學校下周日或之前公開交代。警方證實今年4月30日以涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」拘捕一名17歲少年，他已獲准保釋候查。校方就表示，完成調查後會向家長及師生交代。

社交平台日前有用戶發帖，表示校內近日傳出有高年級學生涉嫌偷拍裙底，但校方未有就事件向全校師生交代，遂成立「黃笏南偷拍事件關注組」跟進事件。關注組指出，成立目的是要求學校檢討行政透明度、確立公開對等的懲處機制及加強校園安全，早前已透過電郵要求學校下周日或之前公開交代事件。