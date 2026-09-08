778港青赴大灣區實習 學生走出舒適圈拓視野

香港與內地交流近年更為頻密，不少本地年輕人往大灣區實習拓展視野及累積職場經驗。今年有778名港青透過「粵港澳大灣區香港青年實習計劃」到廣州及深圳等7個大灣區城市實習。有本身讀數理的學生到科技企業「跨界」嘗試製作講故事的AI短視頻；亦有學生赴廣州體驗社工前線工作，身體力行走入社區接觸受助者，過程中獲益良多。 「粵港澳大灣區香港青年實習計劃」由香港特區政府與廣東省港澳辦合作推行，為18至30歲青年提供內地職場體驗，2026年度計劃昨舉行總結分享會。就讀香港城市大學計算數學系的方一諾，早前往鴻蒙生態服務公司擔任為期50天的生態拓展實習生。實習期間，她除協助籌備公司與華為合辦的「鴻蒙生態大會」，擔任參展企業與內部團隊之間的溝通橋樑外，亦嘗試「跨界」參與AI短視頻製作，為公司推廣產品。

方一諾

方一諾直言，自己平時面對都是數學公式，製作具故事性的AI短視頻對她而言屬全新領域，由撰寫劇本、生成AI畫面到後期剪輯均要慢慢摸索。她坦言初次嘗試時，作品效果未如理想，受到上司質疑。幸得導師悉心指引，她亦積極透過網上平台自學，並向前輩請教，最終不單順利製作出令人滿意的影片，更憑在自學平台所學通過考核，取得「HarmonyOS應用開發者高級認證」專業資格。她坦言，這次實習不單提升自信，亦令她對國家科技發展前景更有信心。 來自香港高等教育科技學院的何思慧則到廣州一間社會工作服務中心實習。何思慧坦言，曾以為社工主要在辦公室構思活動，但實習後，明白到社工須處理文書工作，更要走入社區親身接觸，了解受助者需求。她憶述，曾與其他內地社工在傾盆大雨中探訪一位獨居婆婆。家訪結束後，婆婆不僅熱心奉茶招待，更着大家待雨勢稍為減弱後才離開，讓她深受感動。

梁宏正：透過實習體驗了解內地職場 民青局副局長梁宏正指出，當局舉辦實習計劃，旨在鼓勵青年深入了解內地的城市發展與文化，加深對國家認識。同時實習亦能幫助青年了解內地職場文化與產業發展，進一步認識自身優勢與不足，累積經驗，跳出舒適圈，促進個人成長。 計劃召集人、香港青年交流促進聯會榮譽主席徐小龍則指，778名實習生到大灣區不同城市，各個實習崗位均緊扣國家「十五五」規劃的重點發展方向，亦是大灣區產業升級的真實寫照。他強調，該計劃發揮橋樑作用，助香港青年親身走進大灣區，把握國家發展機遇。