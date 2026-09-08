葵涌工廈食堂外賣疑藏初生活鼠 食環署取證調查

有食客在葵涌一間工業大廈食堂購買外賣，惟準備用膳時打開餐盒，赫然發現盒內有動物蠕動，仔細查看後相信是一隻無毛初生老鼠。涉事食客已向食環署投訴，署方其後派員到場取走餐盒取證，並到涉事食肆調查。

涉事外賣購自葵涌華星工業大廈的一間食堂。事主在社交平台上載影片，可見盛載沙嗲牛肉米粉及奄列的餐盒內有異物蠕動，打開後發現是一隻粉紅色、無毛、懷疑為初生老鼠的動物。牠四肢朝天浸在醬汁中，不停掙扎。事主表示，外賣包括火腿奄列、沙嗲牛肉米粉及一杯飲品，原價49元，九折後44元。他已向食環署投訴，並質疑：「真係唔明點解咁都可以冚蓋，有乜理由出餐個個都睇唔到。」

餐廳休業一天

餐廳表示，食環署人員已到場視察，店舖今日將休業一天，以便進行徹底清潔。負責人接受傳媒訪問時形容事件「好誇張」，稱店舖開業一年多以來從未發生同類事件，暫未敢揣測是否涉及惡作劇。「煮熱後老鼠理應死亡，無理由仲郁得咁犀利。」他又表示，希望能聯絡有關顧客了解事件詳情。