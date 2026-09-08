流感仍處高水平 近300長者重症亡 盧寵茂：已購130萬劑疫苗 籲盡快接種

本年度季節性流感疫苗接種計劃下周四展開，醫務衛生局長盧寵茂表示，流感至今仍然處於非常高水平，流感檢測陽性比率為11.17%，遠超基線；今個流感季已有16名兒童出現重症，一人死亡；亦有300名長者因重症死亡。他表示，政府已採購130萬劑疫苗，呼籲高危人士盡快接種。
盧寵茂昨聯同醫管局主席范鴻齡、衛生署長林文健等一眾官員到西灣河家庭醫學診所接種疫苗。他表示，自今年6月底夏季流感季節開始，至今活躍度仍然處於非常高水平，流感檢測陽性比率達11.17%，遠高於4.94%的基線，醫管局接收的病人當中，每1萬人就有0.75人感染流感，較0.27的基線水平高得多。
他又指，政府特別關注「一老一幼」的問題，在今次流感季節，至今已有16宗兒童嚴重個案，當中一人死亡；同時已有超過450名長者因重症入院，近300人死亡，當中超過八成為65歲以上長者。他強調，疫苗可以減低患重症甚至死亡風險的機會達80%，接種疫苗是減低出現重症及死亡風險的最有效方法。
本年度季節性流感疫苗接種計劃將於下周四展開。盧寵茂表示，政府已購買130萬劑疫苗，首批已經到港，今年接種計劃有多項優化安排，包括優化疫苗採購安排，引入不同技術平台的疫苗，涵蓋滅活疫苗、減活噴鼻式疫苗以及重組流感疫苗。此外亦新增電子同意書功能，涵蓋疫苗資助計劃和學校外展計劃；又會協助合資格醫生採購的流感疫苗額度由10萬劑增加至30萬劑。
逾99%學校已參與外展計劃
他又指，今年超過99%學校參與學校外展計劃，只有14間學校沒有參與；政府會繼續跟進，希望這些學校可以加入計劃。
林文健則表示，今年新增醫健通電子同意書功能，家長可以透過醫健通為子女提交流感疫苗接種同意書，至今已有約8萬人提交，另外會聯同區議會及關愛隊舉辦100場疫苗接種活動。
瑪麗醫院新臨床大樓有24部新升降機未能有效運作，盧寵茂表示，對於現階段的延誤，作為醫務人員而言感到有些失望。他期望工程執修能夠盡快進行，亦知悉發展局已推動建築署和承辦商處理。