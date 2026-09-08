流感仍處高水平 近300長者重症亡 盧寵茂：已購130萬劑疫苗 籲盡快接種

本年度季節性流感疫苗接種計劃下周四展開，醫務衛生局長盧寵茂表示，流感至今仍然處於非常高水平，流感檢測陽性比率為11.17%，遠超基線；今個流感季已有16名兒童出現重症，一人死亡；亦有300名長者因重症死亡。他表示，政府已採購130萬劑疫苗，呼籲高危人士盡快接種。

盧寵茂昨聯同醫管局主席范鴻齡、衛生署長林文健等一眾官員到西灣河家庭醫學診所接種疫苗。他表示，自今年6月底夏季流感季節開始，至今活躍度仍然處於非常高水平，流感檢測陽性比率達11.17%，遠高於4.94%的基線，醫管局接收的病人當中，每1萬人就有0.75人感染流感，較0.27的基線水平高得多。