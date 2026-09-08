國泰夥Google研AI減航跡雲 逾百航班試行 氣候影響降四成

飛機翱翔時或會在藍天留下白色的「航跡雲」，惟這些白色的雲帶佔航空業對氣候變化影響約三分一。為舒緩問題，國泰航空與Google合作，研究利用人工智能評估減少航跡雲方法的可行性與限制；系統同時應用於實際飛行，讓機師預測容易形成航跡雲的空間，透過避開相關空域以減少航跡雲形成。 航跡雲(contrails)是飛機在飛越高空寒冷且潮濕的大氣層時形成的白色尾跡，大部分航跡雲會迅速消散，但亦有機會持續存在並擴散成更廣泛的雲層，將熱量困於大氣層。有研究估計，航空業對氣候造成的影響，約三分一來自持續存在的航跡雲，因此航跡雲與二氧化碳排放並列為航空業應對氣候變化的重要議題。

國泰航空與Google早前展開合作，利用國際航班所獲取的數據支持，研發航跡雲AI系統，以預測容易形成航跡雲的空域；協助航班機派員及機師作出更準確判斷，並透過調整飛行高度避開減少航跡雲形成機會，相關操作與現時避開氣流相似。

Google氣候與AI產品經理Kemal Armada表示，現時亞太區有關航跡雲的科學研究相對匱乏，是次合作可為全球相關研究提供寶貴數據。他提到，雙方於2025年底展開合作，至今已有超過100班國泰航班正應用，當中80多班採用了避免形成航跡雲的路線，降低約40%的氣候影響。 Kemal Armada續指，為避免形成航跡雲而調整飛行高度，或會產生極小量額外燃料消耗，但所帶來的減暖化效益遠大於相關成本。他並指相關安排不涉及敏感數據問題，數據由國泰航空負責收集及管理，航線規劃亦由國泰主導。

機師未必能遵從航線 國泰航空航線營運經理Tony Pringle表示，雖然系統會推薦出最合適的路線，但有部分航班未遵循建議，當中涉及不同因素，如飛行安全考量、建議飛行高度可能被其他航空器(如飛機、滑翔機、無人機)佔用或阻擋，以及其他日常營運與效率考慮等。 不影響機票價格 國泰可持續發展部總經理張承恩表示，要讓這項技術發揮真正的影響，仍須克服共享空域的協調問題，「我們避開航跡雲的路線，但其他公司不避，那作用不大。」她認為，需要推動航空公司、空域管理部門及航空交通管制機構等多方共同參與。她又指，由於試驗對燃料消耗及營運成本的影響極小，因此預計不會影響機票價格。