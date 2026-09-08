舖位價值急瀉 團體籲放寬商業按揭及銀行暫緩Call Loan 施永青：對社會有負面連鎖反應

本港物業市場走勢分化，樓市表現價量齊升，惟商舖市場售價跌勢未止。民間團體「107動力」昨舉辦「舖市暴跌連鎖效應苦水會」，指商舖售價較2018年高峰期大幅回落逾四成，部分劏舖更勁蝕逾90%。空置率於2025年底更一度升至12.5%，創四十年新高。該團體於會上聯同地產商及商會代表，呼籲政府及銀行放寬商業按揭及暫緩催貸(call loan)。

中原集團創辦人施永青(圖)指，商舖資產價格急跌會快速蒸發社會可用資金，帶來負面連鎖反應，如壓抑投資與消費，對社會有不利影響。他稱，銀行目前幾乎只承造住宅按揭，「工商舖近乎完全唔借」，政府在資源調撥上需要有合理安排，資金流入房地產與工商舖要有合理比例，而非任由市場一面倒，故建議政府在按揭方面可透過金管局向銀行發出指引，令按揭取態有所平衡，同時亦有助銀行擺脫有問題的商業資產。施永青說，現時工商舖租金回報率達4厘至5厘，已超越住宅物業約2厘至3厘，對投資者有一定吸引力，加上核心地區空置率已回落，若政府現時出手放寬舖位按揭，甚至調低印花稅，相信有助改善舖市困境。

107動力召集人何民傑表示，資產價值下跌情況下，銀行一邊逼業主減價還債，即俗稱call loan，一邊拒向新買家批出按揭，導致買家對入市卻步，成交進一步萎縮，形成惡性循環。他續指，高位入市的業主受制於銀行壓力而無法大幅減租，直接導致街頭吉舖充斥。中小企現金流壓力大增，酒樓等大型零售餐飲相繼結業。若能促進商舖順利轉售予新買家，新業主即可接受合理的市場租金水平，讓店舖重新開業，對促進就業及恢復市面活力至關重要。

何民傑指，團體就目前舖市困境提出四大應對策略，包括適度放寬商業按揭，降低買家首期門檻以增加有效需求；優化稅務與保障權益，不增加商業印花稅，並堅決反對開徵「空置稅」；建立閉環式資金渠道，在可控監管下有序引人內地資金投資商舖；以及呼籲銀行與估值機構進行客觀評估，避免因少數賤售的銀主盤過度拖累整體市場估算。

銅鑼灣「劏舖」跌至8萬成交 貶值94%

事實上，商舖市場不乏大額蝕讓買賣，如銅鑼灣「銅鑼廣場」一個面積僅約40方呎迷你舖位，新近以8萬元售出，呎價約2,000元。據悉，原業主於2005年以129.7萬元購入，持貨約21年轉售，帳面大幅虧蝕121.7萬元或近94%。