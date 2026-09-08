涉強迫內地團購物 兩旅社一導遊釘牌

再有本地旅行社和導遊涉及強迫購物被釘牌。旅遊業監管局表示，調查後發現幗名旅遊及伯爵旅行社今年接待內地旅行團時，未有採取合理步驟確保團友不受威迫購物，以及導遊孫觀英曾以威脅言論威迫購物，決定撤銷其牌照。香港旅遊促進會相信屬個別事件，同時反映監管及投訴機制有效，有業界就認為「零團費」旅行團把壓力轉嫁導遊和購物商店，不排除有人被迫鋌而走險。內地十一黃金周假期將至，旅監局將聯同相關執法部門加強巡查。 旅監局表示，幗名旅遊及伯爵旅行社分別在今年2月及4月接待內地旅行團期間，未有採取合理步驟確保團友不受威迫購物，涉事導遊孫觀英更作出威脅言論威迫他們購物。旅監局深入調查後，根據《旅遊業條例》撤銷該兩間持牌旅行代理商及涉事導遊的牌照。

一旅行社共用旅遊促進會地址 幗名旅遊登記的辦公室為香港旅遊促進會會址，旅遊促進會總幹事崔定邦確認幗名旅遊為會員，指今次為該旅行社首次違規，但不評論個案內容。他相信今次屬個別事件，惟仍然會損害行業形象和聲譽，已提醒旅行社須遵守《旅遊業條例》做好工作。他又解釋，政府在2022年放寬旅行社必須設立實體店的規定，加上時值疫情很多旅行社都沒有生意，未能持續經營實體辦公室，故當時起與旅遊促進會共用地址。 香港旅遊業僱員總會理事長林志挺認為處分具阻嚇作用，提到旅監局2022年成立後個別旅行社有所收斂，估計有人因新制度運作已一段時間，「可以大膽啲試下(違規)」，又解釋個別旅行社推出的「零團費」旅行團，把壓力放在導遊和購物商店上，「要有成績、效益先得」，不排除有人因受壓力被迫鋌而走險。他相信當局持續打擊下，部分或會覺得「博唔過」而轉做正規旅行團，當團費價格回復正常水平，旅客報團時自然會優先考慮行程內容，「市場會健康啲。」

今年至今旅監局已三度因強迫旅客購物，引用《旅遊業條例》撤銷旅行代理商及導遊牌照。條例規定，所有持牌導遊、領隊及旅行社，以及於「入境旅行團註冊商店行政計劃」下的註冊商店，均須恪守牌照條件和服務承諾，包括有責任確保旅行團不得被威迫購物，如發現就有責任盡力制止。崔定邦認為，現時旅客有很強的維權意識及清楚消費者權益，個案亦反映監管制度和投訴機制有效、能保障客人。林志挺亦稱，當旅客肯舉報、投訴，旅監局就必須按條例程序處理，當調查屬實便會作出處分，相信旅客特別是內地人得悉當局行動後，會覺得香港有嚴格規管，繼而加強來港旅遊信心。

十一黃金周多部門加強巡查 立法會經濟事務委員會委員林琳指，違例個案嚴重損害香港旅遊業聲譽，認為旅監局作出撤銷牌照的處分恰當，亦有助警示業界須恪守規管要求，嚴禁威迫購物等不良經營行為，相信嚴懲違規者能鞏固旅客對來港旅遊的信心。她稱，少數害群之馬會嚴重影響聲譽，呼籲旅遊業界自我約束、守法經營，並建議旅監局持續加強前線從業員的專業培訓與合規教育，從源頭杜絕強迫購物等不當行為。 旅監局重申，對威迫購物及損害香港旅遊業聲譽的行為採取零容忍態度，堅決嚴厲打擊這類不良行為。內地十一黃金周假期將至，旅監局稱會聯同其他執法部門加緊巡查，全力保障訪港旅客權益，維護香港旅遊業聲譽。