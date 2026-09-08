施政報告2026｜據報港珠澳口岸年底推「智通行」　李耀培倡初期設後備方案

特首李家超將於9月16日發表本港首份五年規劃及新一份《施政報告》。據報入境處將於12月在港珠澳大橋香港口岸推出「智通行」先導計劃，利用科技自動識別已登記跨境私家車司機以及乘客，實行「車上無感通關」。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培今早(8日)在電台節目建議當局要有後備方案，慎防推行初期市民可能未適應做法時，可以有人員提供協助。

擔心系統未能識別所有人

李耀培表示，雖然現時港珠澳大橋香港口岸可以「人車共檢」，但司機仍要開窗讓入境處人員核查身份證，需時大約2至3分鐘，而到珠海就要落車，不時會出現人等車、車等人的情況。他認為無感通關是好事，但擔心系統未必能識別所有人，不希望識別不到不准通關，應該讓車輛駛至人工通道去處理，若雙重檢測都不能通關則可能涉及其他問題。