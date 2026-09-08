尖沙咀站36人集體衝閘逃票　港鐵：警鎖定涉事導遊身份(更新)

【9月10日更新】8月23日晚上約11時許，有旅行團導遊疑協助同行乘客於港鐵尖沙咀站不正當地出閘，多名乘客未有繳付正確車資。港鐵表示，十分重視早前尖沙站有遊客逃票出閘事件，對逃票行為予以嚴厲譴責並報警處理，知悉警方巳鎖定涉事導遊身份，港鐵正與警方及旅監局緊密合作，蒐集及整理相關證據和資料，以作進一步跟進及作出檢控。

港鐵強調，任何未有正確繳付車資以及其他形式的逃票行為，均屬違反港鐵附例，港鐵可向有關乘客徵收附加費；亦會依法提出檢控。港鐵會繼續透過巡查、執法及宣傳教育，提醒乘客須繳付正確車資及使用有效車票乘車。乘客若發現懷疑有逃票的行為，請即時通知車站職員，以便作出適切跟進。