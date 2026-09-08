尖沙咀站36人集體衝閘逃票　港鐵：警鎖定涉事導遊身份(更新)

【9月10日更新】8月23日晚上約11時許，有旅行團導遊疑協助同行乘客於港鐵尖沙咀站不正當地出閘，多名乘客未有繳付正確車資。港鐵表示，十分重視早前尖沙站有遊客逃票出閘事件，對逃票行為予以嚴厲譴責並報警處理，知悉警方巳鎖定涉事導遊身份，港鐵正與警方及旅監局緊密合作，蒐集及整理相關證據和資料，以作進一步跟進及作出檢控。
港鐵強調，任何未有正確繳付車資以及其他形式的逃票行為，均屬違反港鐵附例，港鐵可向有關乘客徵收附加費；亦會依法提出檢控。港鐵會繼續透過巡查、執法及宣傳教育，提醒乘客須繳付正確車資及使用有效車票乘車。乘客若發現懷疑有逃票的行為，請即時通知車站職員，以便作出適切跟進。
港鐵有多人接連衝閘逃票，網上片段可見一名疑似旅行團導遊為多人拍卡衝閘，「一人價錢，6人同行」。
由目擊者拍攝的影片見到一名疑似旅行團導遊，站在港鐵閘機旁負責拍卡，邊催促一行人「快啲，行快啲」，一個接一個地快步經過閘機，每拍一次卡，最多有6人經過閘機。
港鐵：未有繳付正確車資出閘
港鐵指留意到網上片段，十分重視有關情況。經翻查閉路電視片段，相信事件發生於8月23日晚上約11時，有乘客於尖沙咀站未有繳付正確車資出閘。公司已就事件報警，並會於車站多加留意。港鐵呼籲乘客若發現懷疑違反附例的行為，可盡快通知車站職員，以便即時作出跟進。
警方在9月5日上午10時39分接獲港鐵職員報案，指事發於8月23日，車站閘口位置，有36人試圖跟着一名男子出閘，案件列雜項跟進。