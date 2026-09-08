兩旅行社及一導遊被「釘牌」　業界指屬冰山一角倡設獎金舉報機制

旅監局公布撤銷兩間旅行社及一名導遊的牌照。旅遊聯業工會聯會顧問梁芳遠今早(8日)在港台節目表示，接連出現的個案僅屬「冰山一角」，當局必須加大執法力度。如當局監管等需要大量人手而難以應付，可考慮加入獎金獎勵，鼓勵同行或市民提供線索，打擊違規導遊及旅行社，同時亦需與內地旅遊執法部門保持密切聯絡，源頭堵截違規平價團。

旅客「貪便宜」令「低價團」屢禁不止

梁芳遠表示，市場上仍有旅客存有「貪便宜」心態，令違規「低價團」在嚴格監管下依然屢禁不止。現時內地多個社交平台上，不少涉事旅行團以「99元香港四天三夜」等極低價格作招徠，甚至聲稱獲得「政府部門」或「旅遊局」資助，但相關說法純屬虛假陳述，實質是背後的合作購物店鋪「一條龍」承擔食宿費用，再於行程中透過購物環節榨取利潤。她續指，疫情後旅遊業經營艱難，加上過去兩年內地訪港團數量未見大幅增長，令行業競爭日趨激烈。雖然大部分從業員均用心研發特色路線，但仍有少數人抱持僥倖心態，每當傳出負面新聞均會損害香港旅遊業聲譽，甚至打擊旅客來港意願。