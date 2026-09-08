瑪麗醫院新大樓壞𨋢　甯漢豪：𨋢槽外牆尺寸「有偏差」　有信心第四季完成

去年年底分階段啟用的瑪麗醫院「臨床大樓1」至今有多部升降機故障須維修，未能如期展開臨牀服務，有報道指涉及升降機井道、即俗稱的「𨋢槽」歪斜，由長方型變為近菱形。發展局局長甯漢豪今日首度回應事件，承認除升降機部件安裝工藝欠妥、部分部件破損外，井道結構「某些地方」的確或因外牆結構尺寸「有偏差」，以致安裝升降機時「虛位不夠」，令升降機無法順暢運行。她強調，現時「𨋢槽」出現的問題已經掌握之中，正陸續解決工程上欠妥的地方，有信心可在第四季內完成升降機執修；當局必定會要求負責的承建商和分判商支付整修工程的全部費用，就施工欠妥的地方，工務部門保留權利索償的權利。

甯漢豪強調，升降機出現的工程問題不會導致有關項目的公帑支出有所增加，政府會按合約要求，保留權利作出索償。她提到，有傳媒報道當局沒列舉所有問題、沒鉅細無遺講出，正是因為遲些會有不少合約索償須處理，須避免在現階段公開討論以致雙方日後有法律爭拗，或影響索償權利。她強調適當時候有關部門必然會開誠佈公，現時則要督促承建商和分判上處理問題並支付所有費用。她確認部門有信心可在第四季內完成升降機執修。當局會確保所有升降機符合要求。

甯漢豪說涉及整個工程項目中，部門會否有地方做得更好，可及早發現問題、制度上有否需要收緊之處等，發展局現正參與有關考慮，已要求建築署和機電署交報告，局方會審視在項目處理和制度上是否有改善空間。被問及升降機故障對醫院服務的影響，她只回應稱，要交給「用家」、即醫管局和醫衛局評估。團隊希望將事情盡快做好，在安全、妥善、穩妥情況下交收大樓。

陳凱欣促交代不涉政府索償問題

立法會衞生事務委員會委員陳凱欣在甯漢豪見記者後，於社交平台回應稱在工程及監督問題以外，醫管局作為管理方須檢視在危機評估和應變上有否改善空間，包括在未能確保升降機妥善運作前，是否應暫緩開放血庫和飯堂等設施、醫護反映困𨋢等問題時有否即時跟進處理，以及有否準確掌握對整體臨床服務延誤的影響、「追進度」方案。她強調，這些問題不涉及政府追討承建商索償，期望有關部門於委員會會議上作出完整交代。