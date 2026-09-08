16青年公務員赴聯合國系統任職　李家超：當好超級聯繫人說好香港故事(有片)

特區政府派出第三批16名來自13個職系的香港青年公務員前往聯合國任職，以中國人員身分到聯合國總部，以及位於瑞士日內瓦、奧地利維也納和肯亞內羅畢的辦事處出任不同職位，本月起陸續出發，為期兩年。16人員分別來自財經事務及庫務局、漁農自然護理署、政府統計處、土木工程拓展署、香港海關、律政司、機電工程署、香港天文台、香港警務處、知識產權署、地政總署及廉政公署。

行政長官李家超出席香港特區青年赴聯合國系統任職發佈儀式並致辭，表示對青年公務員寄予厚望，期望他們在國際舞台上累積經驗，展示風采。他表示，青年公務員以中國人員的身份走進聯合國，是香港故事的代言人，亦是一國兩制新時代成功實踐的見證者，期望他們向來自世界各地的同事，說出香港真實的好故事，期待將來帶著更宏大的世界視野、更豐富的全球治理經驗、更廣闊的國際網絡，重返特區政府崗位。

他表示，青年公務員應當好聯通內外的「超級聯繫人」和「超級增值人」，踐行真正的多邊主義，堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。