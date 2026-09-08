休班警涉偷拍罪脫後遭革職提司法覆核　憂敗訴承擔訟費撤銷申請

一名休班警被指鞋帶內藏有鏡頭的鞋偷拍女子裙底，經審訊後被裁定罪名不成立，去年10月被革職。他不服決定入稟申請司法覆核，指警務處處長把他革職的決定不合法和不合理，要求推翻有關決定。他今日(8日)於高等法院放棄申請，指擔心一旦敗訴就需要支付訟費。暫委法官林展程批准其申請，不作任何訟費命令。

申請人為英裕泰，答辯人為警務處處長周一鳴。申請人被指於2017年在旺角港鐵站扶手電梯上重複伸腳向前，偷拍女子裙底，被捕後發現其波鞋上有迷你攝錄機。裁判官指警方在涉案攝錄機內找不到偷拍片段，雖然申請人行為可疑，但疑點利益歸於被告，故裁定作出有違公德的行為罪不成立。