休班警涉偷拍罪脫後遭革職提司法覆核　憂敗訴承擔訟費撤銷申請

一名休班警被指鞋帶內藏有鏡頭的鞋偷拍女子裙底，經審訊後被裁定罪名不成立，去年10月被革職。他不服決定入稟申請司法覆核，指警務處處長把他革職的決定不合法和不合理，要求推翻有關決定。他今日(8日)於高等法院放棄申請，指擔心一旦敗訴就需要支付訟費。暫委法官林展程批准其申請，不作任何訟費命令。
申請人為英裕泰，答辯人為警務處處長周一鳴。申請人被指於2017年在旺角港鐵站扶手電梯上重複伸腳向前，偷拍女子裙底，被捕後發現其波鞋上有迷你攝錄機。裁判官指警方在涉案攝錄機內找不到偷拍片段，雖然申請人行為可疑，但疑點利益歸於被告，故裁定作出有違公德的行為罪不成立。
申請人早前於司法覆核申請書上指，他要求法庭推翻擬答辯人於2025年10月6日就其紀律聆訊作出把他革職的決定，指該紀律聆訊嚴重及根本性違反程序公義及自然公義，對他造成無法彌補的損害。他認為警務處處長把他革職的決定屬不合法又不合理，處分亦不合比例，超出合理決策者在相關情況下可作出的判斷範圍。
林官指，法庭早前收到申請人來信，表示擬撤銷申請，故今開庭向申請人確認。申請人指，他考慮過當中「經濟風險」，形容案件對他而言有如「賭博」一樣，一旦敗訴便須承擔50至60萬元訟費，稱自己「畀唔起」，故希望放棄申請。林官遂批准申請，另不作任何訟費命令。
案件編號：HCAL13/2026