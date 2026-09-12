學海書樓｜香港最早民營圖書館 促成港大中文學院成立

香港大會堂是香江文化藝術的搖籃，亦是首間公共圖書館和美術館的發祥地。但鮮少人知，這座現代主義建築深處，亦蘊藏着一段由清朝遺臣與南來文人編織的國學保育史。 20世紀初中國政局動盪，面對西方列強瓜分，文人意識到傳統體制的落後，力圖變革。隨着科舉廢除，西學興起，傳統儒學被束之高閣。由前清太史賴際熙等群賢創立的「學海書樓」，以傳經學、集詩書為己任。他們在亂世中避地香江，在殖民小島掀起一場國學復興運動，對中國傳統文化傳承，留下不可磨滅的歷史意義。

文章出處： 「當代中國」網站 前清遺老創立學海書樓 弘揚國學 香港大會堂的知名度很高，但大會堂與「學海書樓」交織的一段前塵往事，卻鮮為人知。 事實上，學海書樓的歷史比眼前的大會堂古迹建築還要悠久，成立超過100年。這間集藏書講學於一身書樓，是香港開埠之後第一個開放公眾的民營國學圖書館，原址在半山般咸道20號。1960年代學海書樓的樓址需要重建，適逢香港大會堂落成，書樓遂把全部藏書借存於香港大會堂，兩者自此結下不解緣。 乍聽不過就是一座書樓把藏書地點搬遷。然而，學海書樓的真正價值，不只在於創辦群賢身份顯赫；更重要是，這班頂尖學人排除萬難在殖民小島傳承國學香火的軌跡，以及這場運動背後深遠的文化意義。

社會「崇夷鄙夏」 學海書樓聚書講學 復興傳統文化 清朝覆亡後，新文化運動展開，西學盛行，衝擊儒家道統，社會上充斥着「崇夷鄙夏」的思想。當時的香港，主流教育更是「重英輕中」。 一班清朝遺臣及著名學人在風雨飄搖的政局下來到香港，眼見一生引以為傲的國學經典被邊緣化，以前清太史賴際熙為首的清朝遺老決定另闢蹊徑，創辦學海書樓，冀以自身的名望和學識，弘揚孔孟之道和中國歷史文化。 得到紳商何東、利希慎、李海東、郭春秧等支持下，學海書樓在1923年正式誕生。書樓不但收藏了大量涵蓋經、史、子、集的珍貴古籍文獻供市民借閱，更請來陳伯陶、朱汝珍、溫肅、區大典、區大原、岑光樾等多位前清翰林太史及名儒大師每周設壇講學，教授四書五經。

學海書樓傳承國學香火 而由學海書樓引發的國學浪潮，更深刻影響了香港中文教育的發展。 早在學海書樓成立前的1913年，賴際熙便已在香港大學出任漢文講師。1925年省港大罷工後，港英政府為了穩定人心，決意推動本土華文教育。在賴際熙等人積極爭取和時任港督金文泰推動下，香港大學中文學院在1927年宣告成立，傳統國學正式在殖民社會的最高學府登堂入室，為香港高等中文教育發展奠下基礎。 1960年代，由於學海書樓的樓址需要重建，書樓遂把藏書寄存於新落成的香港大會堂圖書館，同時借用大會堂演講室舉辦免費講座；及至2001年，再把3萬餘冊的藏書遷移至銅鑼灣香港中央圖書館妥善收藏，成為城中重要的文化寶庫。