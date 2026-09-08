開學｜蔡若蓮籲關注新學年適應期　家長宜多留意子女情緒

新學年開學一周，教育局局長蔡若蓮稱，開學首月是學生面對新環境的適應期，呼籲學生若出現情緒反應，要盡早向身邊人求助，家長要更加注意子女情緒變化，教師亦要注意休息及適量運動，做好情緒管理。

學生成長環境趨複雜

蔡若蓮於港台一個節目受訪時表示，現今時代急速轉變，同學的學習需要也越來越多元化，面對的成長環境亦越來越複雜，對教育界專業挑戰很大。目前剛開學一星期，她相信同學都在適應過程中，「可能假期時差還未能調整，又睡得不好」，她鼓勵同學要留意自己情況，家長亦要更多留意子女情緒。