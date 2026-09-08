開學｜蔡若蓮籲關注新學年適應期　家長宜多留意子女情緒

新學年開學一周，教育局局長蔡若蓮稱，開學首月是學生面對新環境的適應期，呼籲學生若出現情緒反應，要盡早向身邊人求助，家長要更加注意子女情緒變化，教師亦要注意休息及適量運動，做好情緒管理。
學生成長環境趨複雜
蔡若蓮於港台一個節目受訪時表示，現今時代急速轉變，同學的學習需要也越來越多元化，面對的成長環境亦越來越複雜，對教育界專業挑戰很大。目前剛開學一星期，她相信同學都在適應過程中，「可能假期時差還未能調整，又睡得不好」，她鼓勵同學要留意自己情況，家長亦要更多留意子女情緒。
另一方面，教育局早前公布課程發展議會編訂的《中小學數字教育發展藍圖》，蔡若蓮表示本港推動電子化學習、數字化教育及應用人工智能等方面都有一段時間，形容業界對該發展藍圖已期待很久，因不同學校在應用科技的步伐或有不同，業界期待該發展藍圖可協助一致發展。教育局早前向所有公帑資助學校發放一筆過50萬元撥款，啓動為期3年的「『智』啟學教」撥款計劃，以適當規劃校本人工智能賦能教育措施，並籌辦涵蓋不同層面的人工智能教師培訓課程，支援學校推行數字教育。
家長可引導子女負責任使用人工智能
蔡若蓮表示，校方可使用該筆撥款，在不同學科融入數字應用，又說相關培訓在暑假期間已開始，因老師希望善用暑假時間作專業發展。而每間學校重點不一，發展速度及幅度不同，學校之間可互相觀摩做法。她又提到「當今無處不AI」，認為家長角色很重要，可引導子女負責任地使用人工智能，從小培養學生對人工智能的認識。