港鐵正審視「港鐵特惠站」可持續性 積極研究新優惠平台

「港鐵特惠站」由2002年推出，乘客在指定港鐵站以八達通輕拍特惠站後入閘，便可獲得車費扣減，大多可以節省2元。大埔民建聯區議員梅少峰本月初在大埔區議會向港鐵提議於大埔墟街市增設「港鐵特惠站」，港鐵回應稱，隨著多年來市場轉變，車費推廣和優惠措施的模式亦有所變化，正審視計劃的可持續性，並積極研究新的優惠模式和平台，更精準投放推廣資源。
梅少峰於9月3日大埔區議會交通運輸委員會提出，大埔墟街市距離大埔墟站不足500米，沿途步行便利；並毗鄰多個公共屋邨、私人住宅及社區中心，長者丶殘疾人士及基層居民每日往來頻繁，潛在登記與拍卡需求顯著，且區內雖有巴士及小巴服務，但並無可完全替代「港鐵特惠站」之車費優惠安排，增設後可補足缺口而非重疊競爭。他說，大埔墟街市已符合港鐵特惠站的選址要求，促請港鐵盡早增設特惠站。
推廣效用大變 設置合適位置越來越少
港鐵回應稱，「港鐵特惠站」自2002年推出至今，總共於40多個地點設置「港鐵特惠站」，以兩元車費優惠吸引較遠離車站的乘客乘搭港鐵。惟隨著多年來市場轉變，車費推廣和優惠措施的模式亦有所變化，正審視計劃的可持續性，並積極研究新的優惠模式和平台，更精準投放推廣資源。
港鐵指相比早年計劃推出之初，近年的鐵路發展和路綫規劃、車站出入口的佈局均已大有不同。近年落成的新鐵路綫和車站，出入口都盡量做到覆蓋周邊社區，方便周邊居民步行進出車站，加上交通基建網絡越趨成熟，交通配套選擇亦增加，「港鐵特惠站」作為擴大客源的推廣措施的效用亦起了根本性的變化，而設置「港鐵特惠站」的合適位置亦越來越少。港鐵備悉 提及的選址增設「港鐵特惠站」的意見，將更加謹慎研判，並小心審視各項因素，同時會繼續積極探討不同的優惠措
運輸署表示一直鼓勵公共交通營辦商，包括港鐵因應營運環境、市場情况及本身營運狀况盡量向乘客提供合適優惠；惟基於自由營商精神，營辦商追蹤是否提供票價優惠，屬於個別的商業決定。