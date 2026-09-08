港鐵正審視「港鐵特惠站」可持續性 積極研究新優惠平台

「港鐵特惠站」由2002年推出，乘客在指定港鐵站以八達通輕拍特惠站後入閘，便可獲得車費扣減，大多可以節省2元。(網上圖片)

「港鐵特惠站」由2002年推出，乘客在指定港鐵站以八達通輕拍特惠站後入閘，便可獲得車費扣減，大多可以節省2元。大埔民建聯區議員梅少峰本月初在大埔區議會向港鐵提議於大埔墟街市增設「港鐵特惠站」，港鐵回應稱，隨著多年來市場轉變，車費推廣和優惠措施的模式亦有所變化，正審視計劃的可持續性，並積極研究新的優惠模式和平台，更精準投放推廣資源。

梅少峰於9月3日大埔區議會交通運輸委員會提出，大埔墟街市距離大埔墟站不足500米，沿途步行便利；並毗鄰多個公共屋邨、私人住宅及社區中心，長者丶殘疾人士及基層居民每日往來頻繁，潛在登記與拍卡需求顯著，且區內雖有巴士及小巴服務，但並無可完全替代「港鐵特惠站」之車費優惠安排，增設後可補足缺口而非重疊競爭。他說，大埔墟街市已符合港鐵特惠站的選址要求，促請港鐵盡早增設特惠站。