16名青年公務員獲派聯合國總部等任職兩年　冀展示專業能力擴眼界(有片)

特區政府派出第三批16名來自多個部門的香港青年公務員，本月起將陸續啟程，以中國人員身分到聯合國總部，以及位於瑞士日內瓦、奧地利維也納和肯亞內羅畢的辦事處出任不同職位，為期兩年，參與人數為歷屆最多。16名人員分別來自財經事務及庫務局、漁農自然護理署、政府統計處、土木工程拓展署、香港海關、律政司、機電工程署、香港天文台、香港警務處、知識產權署、地政總署及廉政公署。 特首李家超於社交專頁發布片段，表示他的成長階段沒有機會去到聯合國機構任職打開眼界，勉勵前往當地工作的青年公務員珍惜機會，抱著自信和謙虛的心情與不同人交流，發揮自身優勢，了解吸納別人的好處和保持虛心，又認為他們任重道遠。

天文台科學主任林沁宜即將前往瑞士日內瓦的世界氣象組織地球系統數據與預測司工作。她說，香港天文台在使用人工智能進行預報方面獲國際肯定，希望在當地向國際展示相關專業和能力，並在日常生活中顯示多元文化。 「猶如16張名片」說好香港故事 警務處高級督察吳龍將會前往維也納的聯合國毒品和犯罪問題辦公室條約司禁毒事務處工作。他希望在當地學習到多邊合作框架模式，幫助特區政府的公共行政和人才培訓工作，又認為獲推送到聯合國的16名公務員猶如16張名片，相信能發揮高效專業知識，可以透過實際行動說好香港故事。

財經事務及庫務局助理秘書長翁奕浩將前往紐約的聯合國業務支助部特別行動司任職。他表示，政府需要確保香港作為國際金融中心在金融監管標準方面與國際接軌，自己以往的工作較少參與全球治理和多邊議題，希望今次可以擴闊眼界。 廉署署理總調查主任何佩霞在2023年獲第二批推送到聯合國任職，表示回港後可以運用在當地學習的全球治理、會議體制和政府之間的談判技巧。同樣屬第二批到聯合國工作的渠務署工程師吳鐵浩說，在當地工作期間，即使與其他人員閒談交流，也可以顯示香港在中西交匯的獨特文化。