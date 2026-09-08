DSE 2027｜周五起接受報名　內地「與考學校」擬增至12間

考評局公布，2027年中學文憑試（DSE），將於周五(9月11日)起至10月7日接受報名。其中學校考生，必須是2026/27學年，已獲批准參加DSE的註冊學校中六正讀生，並在有關學校的註冊地址上課，他們須經所屬學校報考，校長為學生報考時，須確認報考資格。

至於自修生，必須曾經應考DSE，或以考試年份的1月1日計算已足19歲。他們必須透過DSE網上服務的「報名系統」提交報考申請；若未能符合條件，就要提交特殊報考申請。

考評局由2024年開始，試行在大灣區內地城市舉辦DSE，局方指，檢視過去3年的經驗後，香港和內地相關部門同意，考評局將於未來3年，展開第二個試行期，期間內地考場將繼續設於3間內地與考學校。