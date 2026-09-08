DSE 2027｜周五起接受報名　內地「與考學校」擬增至12間

考評局公布，2027年中學文憑試（DSE），將於周五(9月11日)起至10月7日接受報名。其中學校考生，必須是2026/27學年，已獲批准參加DSE的註冊學校中六正讀生，並在有關學校的註冊地址上課，他們須經所屬學校報考，校長為學生報考時，須確認報考資格。
至於自修生，必須曾經應考DSE，或以考試年份的1月1日計算已足19歲。他們必須透過DSE網上服務的「報名系統」提交報考申請；若未能符合條件，就要提交特殊報考申請。
考評局由2024年開始，試行在大灣區內地城市舉辦DSE，局方指，檢視過去3年的經驗後，香港和內地相關部門同意，考評局將於未來3年，展開第二個試行期，期間內地考場將繼續設於3間內地與考學校。
考評局又說，現正探討以循序漸進方式，在現時4所內地「與考學校」以外，讓廣東省教育廳認可的另外8所港澳子弟學校，即深圳前海哈羅港人子弟學校、深圳市普林雲海港人子弟學校、佛山暨大港澳子弟學校、深圳市鯨帆港人子弟學校、佛山市中黃星瑜港澳子弟學校、廣州市中黃港澳子弟學校、深圳市德萃港人子弟學校，以及濠江中學附屬橫琴學校，在符合申請資格及教學質素要求下，可按程序申請成為文憑試「與考學校」，當獲准成為「與考學校」後，將可保送該校合資格港澳籍中六正讀生，以學校考生身分應考文憑試。
不會增加本地學額競爭
考評局發言人表示：「2027年起在大灣區內地城市舉辦文憑試的相關安排，是過去三年『先行先試』計劃的延續和優化。就讀港澳子弟學校的學生本身已為港澳籍人士，他們不論是學校考生或自修生，均會獲安排應考，因此不屬額外增加的考生，有關安排不會增加香港本地學生入讀本地資助大學的學額競爭。」