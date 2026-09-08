神舟二十三號｜天宮課堂9.9早上舉行　港產太空人黎家盈與學生「天地對話」

「天宮課堂·港澳專場」太空授課活動預計明天(9月9日)上午9時50分舉行，正在中國空間站執行載人航天任務的神舟二十三號乘組指令長朱楊柱、航天員張志遠及香港首位載荷專家黎家盈將為港澳學生進行專家講解，實時示範科學實驗活動，並進行天地互動對話，整個課堂約1小時30分鐘。

教育局向各中小學發通函，指「天宮課堂」是難能可貴的航天科學教育學習活動。學生能實時觀看在太空獨特環境下進行的科學實驗示範，增進航天科學知識、激發學習興趣；亦可向神舟二十三號乘組3位航天員學習，從而建立志向、勇於探索，進一步厚植愛國情懷，強化國民身份認同。教育局邀請各中小學安排師生實時觀看直播。

通函指，「天宮課堂」活動由香港特別行政區政府、澳門特別行政區政府聯同中國載人航天工程辦公室共同主辦。「天宮課堂」由中央電視台（亞太總站）負責節目製作、香港電台負責廣播。活動將在政府新聞處網站、《政府新聞網》Facebook專頁，以及「同圓航天夢 共襄復興業」主題宣傳專題網頁網上直播。此外，港台電視31、無綫新聞台（83台）、HOY 78、Now TV和鳳凰衛視香港台（85台）亦會安排現場直播。