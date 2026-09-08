海關機場掃毒檢6.1噸毒品拘150人　有毒販將K仔扮成糖果空運抵港

香港海關聯同內地及海外執法機構，於今年5月至8月暑假旅遊旺季期間展開大型國際聯合反毒品行動，在香港國際機場全方位打擊客運及貨運渠道的跨境販毒活動。
七成被捕人為年輕人 毒品市值高達14億
行動中共偵破424宗毒品案，包括118宗客運渠道個案及306宗貨運渠道個案，檢獲約6.1噸各類毒品，估計市值高達14億港元，並拘捕150名男女，他們年齡介乎18至68歲，當中104人為18至40歲的年輕人，佔整體的七成，反映販毒集團有向年輕人伸出魔爪的趨勢。其中，檢獲的毒品種類以大麻佔最多，達3.6噸；其次為「K仔」，共檢獲2.2噸。此外，海關亦檢獲199公斤可卡因、60公斤海洛英以及48公斤「冰毒」的甲基安非。
雕塑及特製木板暗格藏毒
販毒分子利用各類精密及偽裝手法企圖規避檢查。在客運方面，今年6月5日一名從巴西出發、經土耳其抵港的23歲本地女子，其行李箱內攜帶兩個做工粗糙的白色雕塑，海關人員經深入檢查後在雕塑內起出3.4公斤可卡因，市值約270萬港元。另一宗上月25日個案中，一名由馬來西亞抵港的40歲男子，將2公斤氯胺酮藏於行李箱底部的特製木板暗格內，市值約80萬港元。
掩飾手法更趨模仿真實物品
在航空貨運渠道方面，不法分子的掩飾手法亦更趨模仿真實物品。海關在一批由荷蘭抵港、申報為「油漆」的貨物中，發現金屬罐內以固體物質偽裝藏有100公斤氯胺酮，市值約3,800萬港元。海關另在一批由德國運抵本港、申報為「糖塊」的貨物塑膠桶內，查獲131公斤被刻意模仿真實糖果形狀的氯胺酮，市值約5,100萬港元。
今次行動充分發揮跨境執法合作與情報交流的效能，香港海關透過向國際執法夥伴提供關鍵情報，成功協助6個國家在當地共檢獲2.4噸大麻，總值5億元，並徹底瓦解一個大型跨國販毒集團，估計成功阻止約480萬次大麻吸食，有效遏止毒品流入國際市場。