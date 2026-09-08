海關機場掃毒檢6.1噸毒品拘150人　有毒販將K仔扮成糖果空運抵港

香港海關聯同內地及海外執法機構，於今年5月至8月暑假旅遊旺季期間展開大型國際聯合反毒品行動，在香港國際機場全方位打擊客運及貨運渠道的跨境販毒活動。

七成被捕人為年輕人 毒品市值高達 14 億

行動中共偵破424宗毒品案，包括118宗客運渠道個案及306宗貨運渠道個案，檢獲約6.1噸各類毒品，估計市值高達14億港元，並拘捕150名男女，他們年齡介乎18至68歲，當中104人為18至40歲的年輕人，佔整體的七成，反映販毒集團有向年輕人伸出魔爪的趨勢。其中，檢獲的毒品種類以大麻佔最多，達3.6噸；其次為「K仔」，共檢獲2.2噸。此外，海關亦檢獲199公斤可卡因、60公斤海洛英以及48公斤「冰毒」的甲基安非。