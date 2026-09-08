Uber澳門咪錶的士港人用戶搭最多　姜濤演唱會期間進一步飆升

網約車平台Uber今年2月重返澳門市場，提供咪錶的士和港澳跨境專車服務。Uber表示，澳門咪錶的士市場客源以香港用戶佔最多，達23%，其次是來自內地、台灣、美國和南韓等用戶，而香港男團MIRROR成員姜濤在澳門舉行演唱會的周末，香港乘客佔整體咪錶的士使用者更高達37%。Uber澳門咪錶的士7月的行程總數，較推出初期增長超過5倍，現時有逾千名活躍的士司機。

至於港澳跨境專車服務，用家有約七成來自香港，其他用戶包括來自美國、印度、澳門和澳洲，當中較多澳門人會使用服務往返香港國際機場乘搭早機。Uber今個月亦已在微信推出「微信小程序」功能，方便到訪澳門的內地遊客經微信預約的士和付車費，有關功能去年亦已在香港推出。被問到長遠會否拓展香港與內地的跨境車服務，Uber香港區總經理鍾志霆說現正研究，又指目前往返港澳的跨境出租汽車許可證僅有100個，希望政府可發更多牌。

正籌備申請港網約車平台牌照

另外，本港網約車規管法例大部分條文已經生效，港府正就網約車服務牌照，邀請有興趣的平台公司申請。鍾志霆表示，現正努力按政府程序籌備申請，希望年底會有好消息，又稱新法例上月生效初期對車輛供應有影響，但至今可見市場仍在。

對於網約車車輛許可證上限為1萬個，鍾志霆希望日後有牌的司機可以繼續在Uber平台接單，至於會否下調抽佣比例挽留司機，他稱會視乎市場供求情況調整，盼為司機提供好的收入機會。Uber指，會繼續支援司機，包括資助他們到不同駕駛學院報讀職前課程、協助考取的士及網約車駕駛執照等。