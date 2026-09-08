瑪麗醫院學護宿舍偷名牌銀包手袋變賣　還押9.23判刑

現年28歲的時任女護士學生涉於前年及去年於宿舍將兩名瑪麗醫院正職護士的Gucci銀包、Celine手袋等貴重物品偷去變賣。被告今日（8日）於區域法院承認2項盜竊罪及3項企圖盜竊罪，暫委法官余俊翔將案件押後至9月23日判刑以待索取被告的背景報告，他明言本案判監的機會非常大，並批准控方申請的賠償令，下命被告向兩名事主分別賠償3,460港元及2,260港元，並向其前往變賣贓物的連鎖二手店賠償3,800港元，期間被告還押候懲。

被告葉靜怡承認2項盜竊罪及3項企圖盜竊罪。辯方求情指被告案發後坦白招認，表現合作，並已向兩位事主撰文致歉，指被告於案發時的男友有賭債，向葉她借了大約10萬港元，同時須應付實習以及兼職學護的工作，加上家人患病相繼離世，她因承受沉重的壓力而犯案。葉現時已取得註冊護士牌照，因本案無法在公立醫院任職，目前在私人院舍工作，而這多年學習得來的專業資格極有可能面對吊銷，對她而言已是沉重的懲罰，希望法庭考慮被告坦白招認犯案及有悔意等因素而判處緩刑。

案發時男友有賭債 借出約10萬

承認案情指蘇姓事主及佘姓事主均是瑪麗醫院的護士，她們分別使用瑪麗醫院護士宿舍3樓及2樓的儲物櫃。2024年10月13日，蘇姓事主工作後發現她放在儲物櫃中的Gucci銀包不翼而飛。該銀包內有身分證及信用卡等，信用卡曾被他人用於3項共涉約226元的付款交易，但均付款失敗。

2025年3月19日，佘姓事主工作後發現她放在儲物櫃內的Celine手袋，及其內的Loewe卡套、兩隻戒指及Audi車匙等不翼而飛。翌日，葉帶同上述Celine手袋及Loewe卡套，前往元朗廣場的Brand Off買賣名牌商品店變，獲得3800港元。