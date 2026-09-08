支聯會案｜周五早上10時判刑

支聯會、前主席李卓人、前副主席何俊仁和鄒幸彤被控煽動他人顛覆國家政權罪，何開審前認罪，支聯會、李卓人和鄒幸彤被裁定煽動他人顛覆國家政權罪罪成(資料圖片)

支聯會煽動顛覆國家政權案，已解散的支聯會、前主席李卓人、前副主席何俊仁和鄒幸彤被控煽動他人顛覆國家政權罪，還押至今逾1200日，其中何俊仁開審前認罪，支聯會、李卓人和鄒幸彤上月被裁定煽動他人顛覆國家政權罪罪成。司法機構紀錄顯示，《香港國安法》指定法官李運騰、陳仲衡及黎婉姫本周五(11日)早上10時將於西九龍法院判刑，料需時1小時。

4名被告依次為香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）、李卓人、何俊仁及鄒幸彤，同被控於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段（即結束中國共產黨領導，違反中華人民共和國憲法（特別是第一條和序言）），旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。何俊仁開審前認罪。