支聯會案｜周五早上10時判刑

支聯會煽動顛覆國家政權案，已解散的支聯會、前主席李卓人、前副主席何俊仁和鄒幸彤被控煽動他人顛覆國家政權罪，還押至今逾1200日，其中何俊仁開審前認罪，支聯會、李卓人和鄒幸彤上月被裁定煽動他人顛覆國家政權罪罪成。司法機構紀錄顯示，《香港國安法》指定法官李運騰、陳仲衡及黎婉姫本周五(11日)早上10時將於西九龍法院判刑，料需時1小時。
4名被告依次為香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）、李卓人、何俊仁及鄒幸彤，同被控於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段（即結束中國共產黨領導，違反中華人民共和國憲法（特別是第一條和序言）），旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。何俊仁開審前認罪。
根據《香港國安法》第23條，任何人煽動、協助、教唆、以金錢或者其他財物資助他人實施顛覆國家政權，情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑；情節較輕的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制。
李卓人及何俊仁代表大律師求情指，被告犯案行為沒實質路線圖或時間表，與其他牽涉暴力或煽暴的案件亦有重大分別，支聯會的實際綱領及行動，30多年來都無證據顯示，有人因支聯會的煽惑而作出具體顛覆國家行為，法庭應考慮煽惑行為帶來的實質破壞及影響，希望法庭考慮裁定本案屬情節較輕，即判監5年或以下，即使裁定屬情節嚴重，量刑等級亦應為最低程度。
自辯的鄒幸彤陳詞稱，判詞裁定追求民主有罪，表明不認為自己有罪，認為各被告「一日(監)都唔應該坐」，強調自己不會「求情」，發言期間多次被法官打斷。
案件編號：HCCC155/2022