支聯會案｜鄒幸彤囚7年3個月　李卓人囚7年　何俊仁囚5年2個月

支聯會煽動顛覆國家政權案，已解散的支聯會、前主席李卓人、前副主席何俊仁和鄒幸彤被控煽動他人顛覆國家政權罪，還押至今逾1200日，其中何俊仁開審前認罪，支聯會、李卓人和鄒幸彤上月被裁定煽動他人顛覆國家政權罪罪成。《香港國安法》指定法官李運騰、陳仲衡及黎婉姫今日(11日)早上於西九龍法院判刑，鄒幸彤判囚7年3個月，李卓人判囚7年，何俊仁判囚5年2個月，支聯會被判罰款150萬元，須於3個月內繳清。法官指各方對如何處理「國殤之柱」有分歧，將擇日再議。

早上西九龍裁判法院大樓外加強保安，停泊多輛警車，大批警員在大樓外戒備。

屬情節嚴重級別 案發時社會氛圍動盪不安 判詞指，法庭裁定雖然案件不涉及暴力或威脅使用暴力，被告亦未有就如何將「結束一黨專政」付諸實行，提出具體的執行方法或時間表，但案件仍屬「情節嚴重」的級別。案發時社會氛圍動盪不安，有關活動持續14個月，被告利用各類活動和不同的社交平台犯事，他們在本港具一定的動員和影響力。



判詞亦指被告等活動屬全港性，接觸面廣，影響不同年齡層的人士。被告在相信其主張可能違反《憲法》和《國安法》的情況下仍一意孤行，屬有預謀之舉。法庭重申《國安法》不具追溯效力，被告不是因為政治思想或《國安法》實施前的言行受審，有關定罪針對在控罪期間觸犯《國安法》所不允許的行為。



判詞提到李卓人、鄒幸彤及何俊仁罪責基本相同，以7年6個月監禁作為各人的判刑起點。由於何俊仁認罪，刑期給予扣減，何俊仁及李卓人都曾擔任長達21年公職，酌情扣減刑期。至於辯方同意大量控方案情，節省可觀的審訊時間和公帑，而審訊日期因事前未能預計的原因而一再延後，對各被告造成一定的心理壓力，所以再酌情額外扣減3人的刑期。

4名被告依次為香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）、李卓人、何俊仁及鄒幸彤，同被控於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段（即結束中國共產黨領導，違反中華人民共和國憲法（特別是第一條和序言）），旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。何俊仁開審前認罪。 根據《香港國安法》第23條，任何人煽動、協助、教唆、以金錢或者其他財物資助他人實施顛覆國家政權，情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑；情節較輕的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制。

李卓人及何俊仁代表大律師求情指，被告犯案行為沒實質路線圖或時間表，與其他牽涉暴力或煽暴的案件亦有重大分別，支聯會的實際綱領及行動，30多年來都無證據顯示，有人因支聯會的煽惑而作出具體顛覆國家行為，法庭應考慮煽惑行為帶來的實質破壞及影響，希望法庭考慮裁定本案屬情節較輕，即判監5年或以下，即使裁定屬情節嚴重，量刑等級亦應為最低程度。 自辯的鄒幸彤陳詞稱，判詞裁定追求民主有罪，表明不認為自己有罪，認為各被告「一日(監)都唔應該坐」，強調自己不會「求情」，發言期間多次被法官打斷。

案件編號：HCCC155/2022