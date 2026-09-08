施政報告2026｜邱達根倡將香港打造成「國際航天樞紐」　制定戰略藍圖

政府將於本月16日發表香港首份五年規劃及施政報告，立法會科技創新界議員邱達根建議將香港打造成「國際航天樞紐」，確立香港在全球太空經濟價值鏈中的重要戰略位置。 邱達根今日舉行記者會分享建議書，就航天科技發展，倡議設立高層次決策和督導機構，由司長級官員領導，專責戰略規劃、資源統籌，以及監督重大航天專案。重點科研方向包括高精度航天載荷、低軌衛星星座與地面6G一體化網絡、適用於太空環境的AI芯片及數據中心基礎設施、太空機械人等。

邱達根建議香港與其他大灣區城市協同研發，可依託深圳、南沙的先進製造能力，形成「科研一設計一原型製造一測試一成果轉化」的互補生態。聚焦「輕資產、高增值」的航天精密儀器設計研發；研究發展在軌道燃料補給、檢查、維修、太空碎片清理等服務，他建議政府新設專責機構展開前瞻產業研究，探索商業化路徑。此外，邱達根提議打造國際交流平台，舉辦年度「香港國際太空經濟峰會」，及設立「太空科學學者訪問計劃」。 新成員加入 「T5」組合

立法會「T5」組合由邱達根擔任召集人，來自不同板塊、具創科背景的5名成員，聚焦在創科議題上合作。成員之一的黃錦輝因涉嫌醉駕辭任議員，邱達根今日交代選委界議員吳傑莊加入「T5」，令到組合仍然有5人。他期望明年底可一同到外地考察，亦正商討撰寫共同倡議書。