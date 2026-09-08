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出版：2026-Sep-08 17:57
更新：2026-Sep-08 17:57

落馬洲村屋闢製毒工場　警檢150萬元依托咪酯煙彈拘派貨男

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落馬洲村屋闢製毒工場，警檢150萬元依托咪酯煙彈拘派貨男。

落馬洲村屋闢製毒工場，警檢150萬元依托咪酯煙彈拘派貨男。

經過情報分析及深入調查，警方鎖定一個位於落馬洲村屋的分租單位，思疑為一個依托咪酯毒品製毒工場。邊界警區刑事部探員於昨日(7)在涉案村屋單位附近展開反毒品行動並作出埋伏。

直至當日晚上大約640分，探員發現一名男子手持環保袋從該村屋單位步出行向停車場，隨即上前截查，發現環保袋內有18包已包裝好準備派發的包裹，經點算後共發現2,050粒依托咪酯煙彈，其後又在該名男子的一架客貨車上檢獲20粒依托咪酯煙彈。隨後，探員將男子押送到該村屋單位進行搜查，在單位內再檢獲3,890粒依托咪酯煙彈，並且發現大量的製毒工具，包括原材料、香味甘油、電磁爐、針筒、電子磅，以及大量煙彈膠殼。今次行動，警方共檢獲5,960粒思疑依托咪酯煙彈，市值超過150萬港元。

落馬洲村屋闢製毒工場，警檢150萬元依托咪酯煙彈拘派貨男。 落馬洲村屋闢製毒工場，警檢150萬元依托咪酯煙彈拘派貨男。 反三合會行動組督察陳志強 邊界警區刑事部總督察梁家進

毒品倉於今年年頭開始運作

警方相信，該製毒中心及毒品儲存倉於今年年頭開始運作，被捕男子的角色包括製毒、包裝及運送毒品，以供應本地的毒品拆家。行動中，警方以「販運危險藥物」和「製造危險藥物」罪名拘捕該名40歲本地男子，他報稱為無業，無黑社會背景，相信是受販毒集團的金錢報酬，協助淨化及提煉依托咪酯毒品，他現正被扣留調查，稍後將被暫控相關罪名。

警方在今次行動成功阻止一大批依托咪酯煙彈流入本地市場，警方會繼續從不同方向調查，追查毒品來源。

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