落馬洲村屋闢製毒工場，警檢150萬元依托咪酯煙彈拘派貨男。

經過情報分析及深入調查，警方鎖定一個位於落馬洲村屋的分租單位，思疑為一個依托咪酯毒品製毒工場。邊界警區刑事部探員於昨日(7日)在涉案村屋單位附近展開反毒品行動並作出埋伏。

直至當日晚上大約6點40分，探員發現一名男子手持環保袋從該村屋單位步出行向停車場，隨即上前截查，發現環保袋內有18包已包裝好準備派發的包裹，經點算後共發現2,050粒依托咪酯煙彈，其後又在該名男子的一架客貨車上檢獲20粒依托咪酯煙彈。隨後，探員將男子押送到該村屋單位進行搜查，在單位內再檢獲3,890粒依托咪酯煙彈，並且發現大量的製毒工具，包括原材料、香味甘油、電磁爐、針筒、電子磅，以及大量煙彈膠殼。今次行動，警方共檢獲5,960粒思疑依托咪酯煙彈，市值超過150萬港元。