涉隱瞞利益衝突騙取應用程式合約獲利，電子錢包公司僱員及妻子4人遭起訴。(資料圖片)

廉政公署早前接獲貪污投訴，調查後揭發兩名電子錢包公司僱員涉嫌蓄意隱瞞利益衝突。兩人涉嫌出資及經營一家應用程式開發商，並安排配偶擔任該開發商董事。兩人亦利用職權詐騙及誘使公司將一項應用程式開發合約，外判予該開發商，從中謀取私利。廉署今日(8日)落案起訴4人串謀詐騙。

4名被告分別為李鎮宇(46歲)，Alipay Payment Services (HK) Limited (APSHK)時任高級業務發展專家；梁健恩(44歲)，APSHK時任高級業務發展經理；以及李鎮宇的妻子梁嘉莉(43歲)；梁健恩的妻子孫青(40歲)。4人被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。他們獲准予保釋，後日(10日)在東區裁判法院答辯。