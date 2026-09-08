馬會2026香港國際公益慈善論壇閉幕 全球代表為社會議題獻計

第五屆香港國際公益慈善論壇今日(8日)在西九文化區閉幕，為期兩天的論壇由香港賽馬會慈善信託基金主辦，以「躍動惠群 善行致遠」為主題，匯聚世界各地超過80位知名講者及逾2,000名代表。

一連兩日的論壇圍繞多項迫切的社會議題展開專題討論，涵蓋衞生健康、長者福祉、紓緩都市貧窮、文化遺產保育、青少年正向軌跡發展、氣候韌性和共融就業等。論壇亦透過互動式的實踐匯談、共學工作坊和其他延伸活動，把創新理念與實踐結合，探討如何轉化社會影響力成為具體成果。

全國人大常委會委員兼立法會主席李慧琼致辭時表示，10年來香港國際公益慈善論壇不僅見證公益慈善事業的發展，更促進內地、香港與國際社會之間的交流與合作。她表示，面向國家「十五五」規劃，著眼長遠、重視能力建設及人才培育的公益模式將更為重要。