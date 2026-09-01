名古屋亞運下周六揭幕 電競港隊51人出征鎖定三甲

名古屋亞運在下周六(19日)開幕，不同賽事將輪番激戰，其中電競連續第二屆成為正式比賽項目，而一眾港將屆時會出戰10個項目。中國香港電競總會表示，今年香港取得的正賽資格數量冠絕亞洲，港隊將有51人出征名古屋；有運動員表示，選手們加緊集訓，目標鎖定三甲。另外，有商場將直播亞運賽事，料人流及營業額錄雙位數增長。 名古屋亞運下周六(19日)至10月4日在日本愛知縣名古屋市舉行，電競小項從上屆7個增至11個，而香港取得10項正賽資格，包括《寶可夢大集結》、《第五人格：亞運版》、《英雄聯盟》等。至於參戰的港隊陣容同樣不容小覷，今年51人的隊伍中有43名運動員，包括英雄聯盟選手凌啟榮曾三度出戰世界賽，取得世界賽第5名及全球排名第11位，並達成國際賽1,000次助攻紀錄；以及在上屆亞運《寶可夢大集結》奪銀牌的陳卓傑、出戰《魔法氣泡》項目的香港首位電競個人賽女運動員余穎廉。

榮幸為港參賽 是次代表香港出戰寶可夢大集結的隊伍有7人，包括隊長盧建成，隊員陳卓傑和陳子軒等。盧建成表示，本次參賽目標鎖定前三名，力爭金牌；為此選手們每日由下午至晚間11點密集練習、不斷精進，「(為用盡時間)要成日坐尾班車返屋企」。盧建成續指，對於能代表香港參賽感到十分榮幸，「尤其我喺香港出世，試過參加香港籃球隊但失敗，一直以嚟都想能為這個地方出一分力」。 周啟康盼各界投放更多資源予電競產業 中國香港電競總會主席周啟康表示，目前運動員整體狀態良好，且有許多年輕及不同項目的運動員正在內地進行集訓，以最佳狀態迎戰。他指內地擁有職業聯賽及豐富的隊伍資源，能為港隊隊員提供高水平的實戰練習機會。

他又指，在「精英運動員計劃」的資助下，港隊近年的恆常練習資源增加，出國交流、集訓和參賽的機會也隨之增多。不過，他亦希望社會各界未來可投放更多資源在人才培訓、本地賽事和場地地賽事。 新港城中心直播賽事 名古屋亞運期間將有商場直播賽事，恒基地產旗下馬鞍山MOSTown新港城中心宣布，將舉行「MOSTown『動感盛事』」活動，商場L2天幕廣場設有「最強應援基地」，配備280吋高清大螢幕全程直播體育賽事，現場更設沉浸式觀賽座椅與多個打卡應援裝置；商場亦聯同商戶提供期間限定優惠。商場預期活動期間商場整體人流及營業額將錄得雙位數增長。