確認瑪麗新大樓𨋢槽尺寸偏差 政府令承建商承擔費用

瑪麗醫院新大樓有大批升降機故障須維修，導致臨床服務未能如期展開。事件發酵近一個月，發展局長甯漢豪首度回應，確認升降機槽結構「尺寸有偏差」，當局已掌握問題和解決方法，並會要求承建商和分判商支付額外費用，不會令公帑有所增加。有立法會議員促請相關部門，完整交代一些不涉索償的問題。
上月瑪麗醫院新大樓「臨床大樓1」被指28部升降機當中，有24部故障須維修，導致臨床服務未能如期展開，其後亦遭揭發有俗稱「𨋢槽」的升降機井道歪斜。甯漢豪昨首度開腔回應稱，除升降機部件安裝工藝欠妥、有部件破損外，亦確認有𨋢槽的外面牆壁結構尺寸有偏差，以致安裝升降機後中間虛位或不足夠，導致運行時不暢順。她說，當局已掌握問題和解決方法，有信心今年第四季內可完全處理好。
甯：「擠牙膏」交代免礙索償
有意見認為政府在過去一個月，僅以「擠牙膏式」披露事件細節和原因，甯漢豪稱稍後有很多合約上的索償，所以如能避免都不希望在這個階段公開討論，若日後有法律爭拗恐影響政府索償的立場和權利，強調有關工務部門在適當時候一定會開誠布公。她稱，有關對醫院服務的影響和部署，須交回用家，即醫管局和醫務衛生局評估。
立法會衛生事務委員會委員陳凱欣於甯漢豪見記者前，於電台節目批評政府交代不清，「總係講唔得清清楚楚」，公眾亦不知「究竟發生咩事」；又稱新大樓相關工程早於2014年獲撥款，相隔逾10年卻得物無所用，如最終比發展局稱的第四季再延遲啟用，市民會失去信心。她在甯見傳媒後指出，除工程和監督問題外，醫管局作為管理方須檢視危機評估和應變上有否改善空間，並期望有關部門在委員會會議完整交代一些不涉索償的問題，包括未能確保升降機妥善運作前，是否應暫緩開放血庫和飯堂等設施、有否即時跟進處理醫護反映困𨋢等問題。