確認瑪麗新大樓𨋢槽尺寸偏差 政府令承建商承擔費用

瑪麗醫院新大樓有大批升降機故障須維修，導致臨床服務未能如期展開。事件發酵近一個月，發展局長甯漢豪首度回應，確認升降機槽結構「尺寸有偏差」，當局已掌握問題和解決方法，並會要求承建商和分判商支付額外費用，不會令公帑有所增加。有立法會議員促請相關部門，完整交代一些不涉索償的問題。

上月瑪麗醫院新大樓「臨床大樓1」被指28部升降機當中，有24部故障須維修，導致臨床服務未能如期展開，其後亦遭揭發有俗稱「𨋢槽」的升降機井道歪斜。甯漢豪昨首度開腔回應稱，除升降機部件安裝工藝欠妥、有部件破損外，亦確認有𨋢槽的外面牆壁結構尺寸有偏差，以致安裝升降機後中間虛位或不足夠，導致運行時不暢順。她說，當局已掌握問題和解決方法，有信心今年第四季內可完全處理好。