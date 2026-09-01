海關打擊航空販毒破424案 涉14億元毒品拘150人

海關打擊不法分子利用航空渠道販毒，於5月至8月在機場展開大型緝毒行動，並與21個內地及海外執法機構合作，偵破424宗案件，檢獲約6.1噸懷疑毒品，市值約14億元，拘捕150人，當中七成為18至40歲青年。

被捕的150人來自不同國家及地區，以亞洲地區人士佔最多，約佔八成。被捕人士年齡介乎16至68歲，其中18至40歲佔整體被捕人數七成。在偵破的案件中，客運案件佔118宗，貨運案件則有306宗。

檢獲約6.1噸懷疑毒品包括3.6噸大麻、2.2噸氯胺酮、199公斤可卡因、60公斤海洛英、48公斤冰毒及7公斤搖頭丸。與香港機場相關的案件數目及檢獲毒品數量，均較去年同期上升八成，拘捕人數更增加1.8倍。海關相信，不法分子趁暑假旅遊高峰期，利用年輕人，特別是學生進行跨境販毒，並估計中東戰事影響航運，導致更多毒販選擇香港作為販毒中轉站。