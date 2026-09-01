海關打擊航空販毒破424案 涉14億元毒品拘150人

海關打擊不法分子利用航空渠道販毒，於5月至8月在機場展開大型緝毒行動，並與21個內地及海外執法機構合作，偵破424宗案件，檢獲約6.1噸懷疑毒品，市值約14億元，拘捕150人，當中七成為18至40歲青年。
被捕的150人來自不同國家及地區，以亞洲地區人士佔最多，約佔八成。被捕人士年齡介乎16至68歲，其中18至40歲佔整體被捕人數七成。在偵破的案件中，客運案件佔118宗，貨運案件則有306宗。
檢獲約6.1噸懷疑毒品包括3.6噸大麻、2.2噸氯胺酮、199公斤可卡因、60公斤海洛英、48公斤冰毒及7公斤搖頭丸。與香港機場相關的案件數目及檢獲毒品數量，均較去年同期上升八成，拘捕人數更增加1.8倍。海關相信，不法分子趁暑假旅遊高峰期，利用年輕人，特別是學生進行跨境販毒，並估計中東戰事影響航運，導致更多毒販選擇香港作為販毒中轉站。
海關毒品調查科署理高級監督黃雅綸表示，行動中發現不法分子企圖利用香港完善的航空網絡作為轉運跳板，先在毒品價格較低的來源地製造或購入毒品，再經香港轉運至市值較高的海外市場，藉此賺取暴利。
雕像藏3.4公斤懷疑可卡因
海關機場科機場行動及支援課停機坪組指揮官陳劍修表示，不法分子販運毒品的方式層出不窮，企圖魚目混珠，將毒品偽裝成日用品、禮物及食品等，或透過各種隱藏方法瞞天過海。其中一名由巴西來港的航空旅客，行李箱內藏有兩個造工粗糙的雕像，內有3.4公斤懷疑可卡因，市值約270萬元。另有一批由荷蘭運抵香港、報稱為油漆的空運貨物，關員搖動油漆金屬罐時未有感受到液體流動，最終發現罐內藏有多袋白色結晶狀懷疑氯胺酮，共重100公斤，市值約3,800萬元。