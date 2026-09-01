第三批16名青年公務員赴聯合國任職 李家超提三「心」寄語 冀說好香港故事

政府派出第三批16名來自多個部門的香港青年公務員，本月起將陸續啟程，以中國人員身份到聯合國總部，以及位於瑞士日內瓦、奧地利維也納和肯亞內羅畢的辦事處出任不同職位，為期兩年，人數為歷屆最多。發布儀式昨在外交部駐港特派員公署舉行。有即將赴任的公務員期望向國際展示香港的專業實力；亦有人希望透過實際行動說好香港故事。 16名人員分別來自財經事務及庫務局、漁護署、政府統計處、土木工程拓展署、海關、律政司、機電工程署、天文台、警務處、知識產權署、地政總署及廉政公署。天文台科學主任林沁宜即將前往瑞士日內瓦的世界氣象組織地球系統數據與預測司工作。她表示，香港天文台在使用人工智能進行預報方面獲國際肯定，希望藉此向國際展示相關專業能力，同時展現香港多元文化特色。

警務處高級督察吳龍將赴維也納的聯合國毒品和犯罪問題辦公室條約司禁毒事務處工作。他期望學習到多邊合作框架和運作模式，望有助推動政府公共行政及人才培訓工作；又認為獲推送到聯合國的16名公務員猶如16張香港名片，相信可憑藉專業知識和實際行動說好香港故事。 財經事務及庫務局助理秘書長翁奕浩將前往紐約的聯合國業務支助部特別行動司任職。他表示，香港作為國際金融中心，需要在金融監管標準方面與國際接軌，期望藉今次機會接觸全球治理及多邊議題，進一步擴闊視野。

廉署署理總調查主任何佩霞在2023年獲第二批推送到聯合國任職。她表示，回港後可以運用在當地所學的全球治理、會議體制和政府間的談判技巧。同屬第二批到聯合國工作的渠務署工程師吳鐵浩則指，在當地工作期間，與其他人員閒談交流，可以展現香港在中西交匯的獨特文化。 李家超：青年公務員應當好「超級聯繫人」和「超級增值人」 行政長官李家超在致辭時表示，香港青年在國際舞台發揮專業知識和堅毅精神，是香港特區對接國家戰略大局、服務國家總體外交的具體實踐，更是香港服務國家推動構建人類命運共同體的應有擔當和使命所在。他以三個「心」表達對青年公務員的期望，包括心繫國家──當好中華民族復興偉業的排頭兵；心繫香港──當好推動特區高質量發展的主力軍；第三，要心繫世界——當好聯通內外的「超級聯繫人」和「超級增值人」。

李家超期待，他們在國際舞台上說出香港的真實好故事；並在日後將所學所得轉化為推動香港社會經濟發展的創新思維和動力。